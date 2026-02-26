Στις 25/2/2026, μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν διπλοκάμπινο όχημα που οδηγούσε 71χρονος Ελληνοκύπριος κατά μήκος της νεκρής ζώνης σε χωριό των νοτίων προαστίων της Λευκωσίας.



Κατά τον έλεγχο του οχήματος διαπιστώθηκε ότι μετέφερε μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων, οπότε και κάλεσαν άμεσα λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Κατά την καταμέτρηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το όχημα μετέφερε 203 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 30 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία, συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 3 κιλών και 750 γραμμαρίων και συσκευασίες καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 1 κιλού, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα.



Το εμπλεκόμενο πρόσωπο τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα και το όχημα μεταφοράς τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €13,000 ευρώ.















