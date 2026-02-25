Κρανίου τόπος το σημείο μηδέν εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, στην Ορόκλινη.

Οι εκσκαφείς έπιασαν δουλειά, ανοίγοντας μεγάλους λάκκους για να θαφτούν τα κουφάρια των ζώων.

Κλιμάκια της Εθνικής Φρουράς σε πλήρη ετοιμότητα, αναμένουν το πράσινο φως για να προχωρήσουν στη διαδικασία ταφής.

Σε κόκκινη συναγερμό

Ψεκασμοί και απολυμάνσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την αναχαίτιση του ιού ενώ drones της Αστυνομίας επιτηρούν τις κόκκινες περιοχές.

Οι κτηνοτρόφοι, περιγράφουν μια κατάσταση εκτός ελέγχου, καταγγέλλοντας απουσία αλλά και ολιγωρία των αρμοδίων. Σύσσωμοι προσπαθούν να βρουν παρηγοριά ο ένας στον άλλον, με ιδιωτικές πρωτοβουλίες καταγγέλλοντας την παντελή έλλειψη κρατικής παρουσίας.

Την ίδια ώρα, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής εκφράζουν φόβους ότι ο ιός έχει εξαπλωθεί και στις δικές τους μονάδες και ότι τις επόμενες μέρες δυστυχώς θα επιβεβαιωθούν θετικά κρούσματα και στους ίδιους

Αυτοψία πολιτικών αρχηγών

Επί τόπου έσπευσαν και πολιτικοί Αρχηγοί. Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη με κτηνοτρόφους, ενώ άμεση επαφή του Υπουργείου με τους παθόντες ζήτησε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Σημειώνεται ότι, η ζώνη αυστηρής επιτήρησης επεκτάθηκε στα δέκα χιλιόμετρα με την αγωνία για την επόμενη μέρα να παραμένει στο κόκκινο.

