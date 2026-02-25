Ξεκίνησε η διαδικασία εμβολιασμού κατά του αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες στην Αραδίππου.

Το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε ότι οι διαδικασίες εμβολιασμού των αγελάδων έχουν ως στόχο την προστασία των ζώων και την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου. Επίσης, οι αγελαδοτρόφοι έχουν ήδη ενημερωθεί για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η καταναλωση κρέατος θα συνεχιστεί και μετά τον εμβολιασμό.

Σημειώνουν επίσης πως, δεν θα θανατωθούν τα ζώα που θα εμβολιαστούν. Θα θανατωθούν μονο τα ζώα που εχουν ηδη εντοπιστεί και δηλωθεί θετικα δηλαδή 260 αγελαδες.

Διευκρινίσεις Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για εκτροφή στην Ορόκλινη

Σε διευκρίνιση δημοσίων αναφορών που αφορούν κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Ορόκλινη, η οποία επηρεάστηκε από κρούσμα αφθώδους πυρετού, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προχώρησαν σε επίσημη ενημέρωση, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εν λόγω μονάδα χωροθετείται πέραν της ακτίνας των τριών χιλιομέτρων από τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στη ζώνη αυξημένου προληπτικού ελέγχου που εφαρμόστηκε σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από την Πράσινη Γραμμή, κατόπιν εισηγήσεων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι μετά τον εντοπισμό κρούσματος αφθώδους πυρετού στις κατεχόμενες περιοχές, ενεργοποιήθηκε εκτεταμένο πρόγραμμα προληπτικών ελέγχων στη συγκεκριμένη ζώνη. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν συνολικά 130 επιτόπιοι έλεγχοι, ενώ συλλέχθηκαν 3.799 δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση, στοχεύοντας στην έγκαιρη ανίχνευση και περιορισμό της νόσου.

Απαντώντας ειδικότερα σε δημόσιες αναφορές ότι η συγκεκριμένη εκτροφή δεν είχε επιθεωρηθεί, οι Υπηρεσίες επισημαίνουν ότι η μονάδα ελέγχθηκε δύο φορές εντός Δεκεμβρίου 2025 και συγκεκριμένα στις 22 και στις 30 του μηνός.

Καταληκτικά, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διαβεβαιώνουν ότι συνεχίζουν εντατικά τους ελέγχους και παραμένουν στη διάθεση πολιτών και λειτουργών των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση ή παροχή στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση της νόσου και τα μέτρα που εφαρμόζονται.

Παραδόθηκαν οι 10.000 δόσεις για εμβόλιο από τα κατεχόμενα

Παράλληλα, παραδόθηκε σήμερα, Τετάρτη στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα η πρώτη παρτίδα από τις 20 χιλιάδες δόσεις εμβολίου κατά του αφθώδους πυρετού, όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα. Η παράδοση, προστίθεται, έγινε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των κρουσμάτων της νόσου που εμφανίστηκαν στις ελεύθερες περιοχές, ενώ η τεχνική συνεργασία συνεχίζεται με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων και την πρόληψη της εξάπλωσής της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και φυσικών πόρων», η σημερινή πρώτη παρτίδα των 10.000 δόσεων παραδόθηκε από τις «κτηνιατρικές υπηρεσίες» προς τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως έγινε γνωστό, η παράδοση των υπόλοιπων 10.000 δόσεων του εμβολίου, για την ολοκλήρωση του προγραμματισμένου αριθμού, αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων από ΤΑΕ Λάρνακας

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες της ανακριτικής ομάδας που συστάθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας για το θέμα της διασποράς του αφθώδους πυρετού, από την οποία επηρεάστηκαν συνολικά 11 κτηνοτροφικά υποστατικά και συγκεκριμένα 5 στην Ορόκλινη, 4 στα Λιβάδια, 1 στην Αραδίππου και 1 στους Τρούλλους.

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ από την Αστυνομία αναφέρουν ότι οι ανακριτές της υπόθεσης λαμβάνουν δεκάδες καταθέσεις από διάφορα άτομα μεταξύ των οποίων και κτηνοτρόφοι, που ενδεχομένως να γνωρίζουν από που προήλθε στις ελεύθερες περιοχής, ο ιός του αφθώδους πυρετού.

Ακόμα καταθέσεις θα δώσουν και οι ιδιώτες κτηνίατροι των κτηνοτροφικών μονάδων, οι οποίοι αναμένεται να αναφέρουν στους ανακριτές εάν και πότε εντόπισαν συμπτώματα του ιού, καθώς και άλλοι επαγγελματίες υγείας των ζώων που ενδεχομένως να πρόσφεραν υπηρεσίες στα μολυσμένα κτηνοτροφικά υποστατικά.

Τις έρευνες της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Λάρνακας συνδράμουν οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις που γίνονται σε κρούσματα καθώς και η προμήθεια ζωοτροφών στις κτηνοτροφικές μονάδες όπου έχει εντοπιστεί ο ιός.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά τις έρευνες για το ζήτημα ανέλαβε ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης, ωστόσο όταν επεκτάθηκε η διασπορά του αφθώδους πυρετού, το Αρχηγείο Αστυνομίας έδωσε οδηγίες για σύσταση ανακριτικής ομάδας στο ΤΑΕ Λάρνακας.

