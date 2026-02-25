Σε λειτουργία τίθεται αύριο, Πέμπτη, σύστημα αυτόματου ψεκασμού για προστασία των οκτώ κτηνοτροφικών μονάδων στην Τίμη και Αναρίτα, με τους κτηνοτρόφους να εκφράζουν έντονη αγωνία και να δηλώνουν ότι αν ο αφθώδης πυρετός φτάσει στην Πάφο η κτηνοτροφία θα καταστραφεί εξ ολοκλήρου, ενώ ο Αντιδήμαρχος Τίμης τονιζει ότι δεν υπάρχει μεν κρούσμα ωστόσο βρίσκονται σε εγρήγορση.

Συνάντηση ενημερωτικού χαρακτήρα είχε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Τίμης του Δήμου Ιεροκηπίας Γιώργος Πολυκάρπου και ο Υγειονομικός Λειτουργός του Δ. Ιεροκηπίας Μάριος Νικήτα με κτηνοτρόφους της Τίμης και της Αναρίτας μετά την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές και τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει στην κτηνοτροφία.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο Αντιδήμαρχος Τίμης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κρούσμα μέχρι στιγμής στην επαρχία Πάφου, ωστόσο σημείωσε πως «πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση».

Όπως ανέφερε, υπάρχουν οκτώ κτηνοτροφικές μονάδες στο διαμέρισμα Τίμης και στη γειτονική κοινότητα της Αναρίτας. Χθες, είπε, μαζί με ομάδα κτηνοτρόφων προέβηκαν στη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Οι κτηνοτρόφοι, ανέφερε, έχουν δύο επιλογές. Να εγκαταστήσουν ένα σύστημα αποστείρωσης στις κτηνοτροφικές μονάδες, που όπως εξήγησε πρόκειται για σύστημα αυτόματου ψεκασμού, ενώ μέχρι αύριο Πέμπτη αναμένεται αυτό να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Πρόσθεσε πως η δεύτερη επιλογή είναι η δημιουργία δεξαμενής αποστείρωσης βάθους 25 εκατοστών που πρέπει - όπως είπε - να κατασκευαστεί άμεσα.

«Προσδοκούμε να μην έχουμε κανένα κρούσμα», είπε ο κ. Πολυκάρπου σημειώνοντας πως ευαισθητοποιήθηκαν όλοι οι κτηνοτρόφοι.

Κτηνοτρόφοι της περιοχής που παρέστησαν στην σύσκεψη εξέφρασαν την έντονη αγωνία τους για την κατάσταση όπως έχει εξελιχθεί αλλά και τον έντονο προβληματισμό τους.

Ο κτηνοτρόφος Νεόφυτος Κνέκνας, πρόσφυγας από το Αργάκι Μόρφου, ανέφερε πως είναι «παλαιός πολεμιστής» της κτηνοτροφίας. Ο αφθώδης πυρετός, είπε, τους ανησυχεί, αποτελεί καταστροφή για την κτηνοτροφία και βρίσκονται σε εγρήγορση.

«Η κτηνοτροφία έχει μέλλον και θα έχει μέλλον. Αν ωστόσο είπε ο αφθώδης πυρετός φτάσει στην Πάφο η κτηνοτροφία θα καταστραφεί εξ ολοκλήρου», δήλωσε.

Κτηνοτρόφος, φορώντας μαύρη μπλούζα με τα γραφικά «no farmers, no food και no future», ανέφερε πως οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν παράδρομους που οδηγούν στις περιοχές των κτηνοτροφικών τους μονάδων λαμβάνοντας από μόνοι τους μέτρα προστασίας. «Κάνουμε ότι μπορούμε για να αποτρέψουμε την κατάσταση. Αν καταστραφούμε εμείς, που αποτελούμε τον κρίκο της αλυσίδας, τότε θα καταστραφεί ολόκληρη η κτηνοτροφία».

Ο Υγειονομικός Λειτουργός του Δ. Ιεροκηπίας Μάριος Νικήτα ενημέρωσε τους κτηνοτρόφους στο πλαίσιο οδηγιών βιοασφάλειας για κτηνοτροφικές μονάδες ότι πρόκειται για ιογενή πολύ μεταδοτική νόσο που προσβάλλει βοοειδή, αγελάδες, μοσχάρια , πρόβατα, κατσίκες και χοίρους ενώ δεν αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, αλλά μεταφέρεται μέσω ρούχων, οχημάτων και εξοπλισμού.

Αναφέρθηκε στην υποχρεωτική απολύμανση σε οχήματα πριν από την είσοδο στις κτηνοτροφικές μονάδες, σε δρόμους διαδρόμους, στάβλους εξοπλισμό μετά από κάθε χρήση, ποδόλουτρα με συχνή ανανέωση διαλύματος και πλύσιμο χεριών πριν και μετά από επαφή με ζώα.

Σε σχέση με τη διαχείριση ζώων πρόσθεσε πως θα πρέπει να τεθούν σε καραντίνα 14 ημερών για νέα ζώα, άμεση απομόνωση ύποπτου ζώου και απαγόρευση μετακίνησης χωρίς έγκριση, απαγόρευση εμπορίας.

Τους κατέστησε επίσης σαφές πως σε περίπτωση υποψίας ή θετικού κρούσματος θα πρέπει να σταματήσει κάθε μετακίνηση ζώων, να κλείσει η είσοδο της μονάδας, αλλά και να απαγορευτεί η είσοδος και έξοδος οχημάτων.

Σημειώνεται πως τόσο ο κ. Πολυκάρπου όσο και ο κ. Νικήτα εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για την μη παρουσία λειτουργών του Τμήματος Γεωργίας και του Κτηνιατρείου στην ενημερωτική σύσκεψη.

