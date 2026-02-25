Στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» φιλοξενήθηκε ο γεωργοκτηνοτρόφος Ιδαλίου, Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος μίλησε για τον αφθώδη πυρετό, την ώρα που όπως ανέφερε, οι κτηνοτρόφοι βρέθηκαν στο στόχαστρο.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια διαχρονική παθογένεια του κρατικού μηχανισμού.

«Δυστυχώς σε αυτό το νησί μάθαμε να τρέχουμε τα γεγονότα από πίσω και όχι να τα αποκρούουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας ακόμη και στην περσινή αντιπυρική περίοδο. «Λέγαμε ότι είμαστε πανέτοιμοι και τελικά καήκαμε», πρόσθεσε, θέλοντας να καταδείξει, όπως είπε, την έλλειψη πρόληψης.

Ο κ. Αθανασίου ξεκαθάρισε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν ευθύνες, ακόμη και από πλευράς κτηνοτρόφων, ωστόσο αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει ο περιορισμός της εξάπλωσης. «Μπορεί και ένας κτηνοτρόφος να έχει την ευθύνη. Αλλά τώρα δεν είναι η ώρα για ευθύνες. Οι ευθύνες μπορούν να περιμένουν. Η εξάπλωση όμως πρέπει να σταματήσει», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι το διακύβευμα είναι «τα ζώα μας, η οικονομία και το μέλλον του τόπου».

Αναφερόμενος στην περιοχή του Δαλιού, σημείωσε πως έχουν ήδη ληφθεί αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας. «Όλοι κλείσαμε τις φάρμες περιμετρικά. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο εκ του αναγκαίου, για παραλαβή γάλακτος ή ζωοτροφών και αφού προηγηθεί ψεκασμός των οχημάτων», είπε.

Στην περιοχή λειτουργούν περίπου 50 μονάδες με πρόβατα και αγελάδες, ενών όπως αποκάλυψε βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο ώστε να τοποθετηθούν σημεία απολύμανσης στις εισόδους και εξόδους των μονάδων.

«Ο κόσμος της κτηνοτροφίας είναι ευσυνείδητος. Ανησυχεί και κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια, έστω και με προσωπικό κόστος, να προστατέψει τη ζωή του. Γιατί είναι η ζωή μας, είναι οι κόποι μας», ανέφερε, περιγράφοντας και τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παραγωγοί.

Ερωτηθείς για τα μέτρα που είχαν ληφθεί το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Αθανασίου εξέφρασε την άποψη ότι ίσως έπρεπε να ληφθούν πιο δραστικές αποφάσεις.

«Ίσως να ήταν θετικό το κλείσιμο των οδοφραγμάτων και φυσικά πιο εντατικός έλεγχος στη νεκρή ζώνη», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η περιοχή όπου δραστηριοποιούνται συνορεύει με τη νεκρή ζώνη και –κατά την άποψή του– δεν υπήρξε ο απαιτούμενος έλεγχος.

Μιλώντας για αδράνεια, υπενθύμισε πως υπήρχαν προειδοποιήσεις από τον περασμένο Δεκέμβριο. «Όταν σου χτυπά την πόρτα μια προειδοποίηση, τα μέτρα πρέπει να είναι πιο δραστικά. Όχι μόνο μια ακτίνα τριών χιλιομέτρων και τέλος», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαδικασία που ακολουθείται όταν πεθάνει ένα ζώο, απαντώντας στις καταγγελίες περί απόκρυψης.

«Δεν μπορούν να αποκρυφθούν ζώα. Όλα είναι καταγεγραμμένα», τόνισε. Όπως εξήγησε, το νεκρό ζώο απομονώνεται άμεσα, ειδοποιείται η συνεργαζόμενη εταιρεία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, εκδίδεται πιστοποιητικό και το ζώο οδηγείται για αποτέφρωση, ώστε να αποκλειστεί από την τροφική αλυσίδα.

Ωστόσο, κατήγγειλε σοβαρές ελλείψεις: «Στο τηλεφωνικό κέντρο ζητούν οδηγούς εδώ και έξι μήνες. Δεν μπορεί ένα νεκρό ζώο να περιμένει δύο μέρες για να παραληφθεί. Αυτό είναι έλλειψη οργάνωσης».

Σε ό,τι αφορά την αιτία θανάτου, ξεκαθάρισε πως μόνο ο κτηνίατρος μπορεί να κάνει διάγνωση. «Ο αφθώδης πυρετός δεν φέρνει αιφνίδιο θάνατο. Προηγούνται συμπτώματα, που μπορεί να μοιάζουν με άλλες νόσους. Χρειάζεται έρευνα», είπε, σημειώνοντας πως στην πρώτη μονάδα που εντοπίστηκε κρούσμα τα περιστατικά αυξήθηκαν σταδιακά, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω διερεύνηση.

«Προέχει να αποτρέψουμε την εξάπλωση»

Ο κ. Αθανασίου απέφυγε να υιοθετήσει κατηγορίες περί εσκεμμένης απόκρυψης. «Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Ας κάνει τη δουλειά της η αρμόδια υπηρεσία», ανέφερε.

Επέμεινε, ωστόσο, ότι το ζητούμενο είναι η άμεση λήψη «δρακόντειων μέτρων» για να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση, προειδοποιώντας για αλυσιδωτές επιπτώσεις.

«Αν δεν τα καταφέρουμε, το πλήγμα θα είναι τεράστιο. Θα λείψει γάλα, θα λείψει φέτα, θα επηρεαστούν οι εξαγωγές. Έχει δει κανείς τι κρίση θα υπάρξει;» διερωτήθηκε, κλείνοντας με σαφή μήνυμα αγωνίας για την επόμενη ημέρα της κυπριακής κτηνοτροφίας.

