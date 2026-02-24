Η Κύπρος επανέρχεται στο γεωπολιτικό προσκήνιο, καθώς μαχητικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στη βρετανική βάση RAF Ακρωτήρι φέρεται να αποτελούν μέρος αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου για χρήση του εναέριου χώρου του Λιβάνου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της λιβανικής εφημερίδας Al-Akhbar, το Λονδίνο ζήτησε άδεια ώστε τα μαχητικά που εδρεύουν στο Ακρωτήρι να πραγματοποιήσουν ελιγμούς πάνω από τον Λίβανο και τη Συρία. Το αίτημα δεν συνοδεύεται από σαφές χρονοδιάγραμμα, ωστόσο υποβλήθηκε σε περίοδο αυξημένης στρατιωτικής κινητοποίησης έναντι του Ιράν, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τον χαρακτήρα των πτήσεων — εάν δηλαδή πρόκειται αποκλειστικά για ασκήσεις ή για προπαρασκευαστικές κινήσεις σε ευρύτερο επιχειρησιακό πλαίσιο.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην απομάκρυνση 32 μη απαραίτητων μελών του προσωπικού τους και των οικογενειών τους από τη Βηρυτό, μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης. Η απόφαση ελήφθη εν μέσω σεναρίων περί πιθανής στρατιωτικής κλιμάκωσης με το Ιράν και ενδεχόμενων επιπτώσεων στον Λίβανο.

Παράλληλα, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατέταξε τον Λίβανο στο ανώτατο επίπεδο ταξιδιωτικής οδηγίας «Level 4: Do Not Travel» («Μην Ταξιδεύετε»), επικαλούμενο κινδύνους τρομοκρατίας, πολιτικής αστάθειας, απαγωγών, μη εκραγέντων πυρομαχικών και πιθανότητας ένοπλης σύρραξης. Στην αναθεωρημένη οδηγία επισημαίνεται ότι ενδέχεται να σημειωθούν επιθέσεις χωρίς προειδοποίηση, ενώ καταγράφεται και αύξηση της βίαιης εγκληματικότητας, περιλαμβανομένων φόνων με πιθανό πολιτικό υπόβαθρο.



