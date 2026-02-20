Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει δώσει την άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεκινήσουν αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν χρησιμοποιώντας βρετανικές στρατιωτικές βάσεις, συγκεκριμένα τη βάση Diego Garcia στον Ινδικό Ωκεανό και τη βάση RAF Fairford στη νοτιοδυτική Αγγλία, όπως μεταδίδει το Sky News, επικαλούμενο πληροφορίες από βρετανικές πηγές. Όπως σημειώνεται, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναπτύξει έξι μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Κύπρο και έχει αποστείλει τέσσερα Typhoon στο Κατάρ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της δικής του αμυντικής θωράκισης σε περίπτωση που σημειωθεί επίθεση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των βρετανικών Times που μετέδωσαν αρχικά την είδηση, το Λονδίνο έχει εκφράσει επιφυλάξεις και διστακτικότητα στο να δώσει έγκριση για μια τέτοια χρήση των εγκαταστάσεων, εν μέρει επειδή ανησυχεί ότι μια επίθεση κατά του Ιράν θα μπορούσε να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν διακρίνει μεταξύ της χώρας που εκτελεί μια επιχείρηση και εκείνης που την υποστηρίζει, αν έχει πλήρη γνώση των συνθηκών.





Η άρνηση αυτή φαίνεται να έχει προκαλέσει εντάσεις στις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου–ΗΠΑ. Τόσο η βρετανική κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Keir Starmer όσο και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν για την ανάγκη νομικής βάσης πριν δοθεί τέτοια άδεια, ενώ δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι η χορήγηση μιας τέτοιας πράξης Δεν έχει εγκριθεί ούτε συζητηθεί με λεπτομέρειες για πιθανή στρατιωτική δράση.

Η αντιπαράθεση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των αυξημένων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, καθώς οι ΗΠΑ έχουν ήδη ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή — όμως η Βρετανία, προς το παρόν, δεν φαίνεται έτοιμη να υποστηρίξει με στρατιωτικά μέσα ενδεχόμενη επίθεση κατά της Τεχεράνης.



Διαβάστε επίσης: Αντιτορπιλικά των ΗΠΑ «κλειδώνουν» τον Κόλπο -Πού βρίσκεται το USS Gerald Ford