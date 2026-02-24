Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών, Παγκύπριος Σύνδεσμος Κρεοπωλών, Κώστας Λειβαδιώτης, μιλώντας στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, εμφανίστηκε καθησυχαστικός αλλά και ρεαλιστής σε σχέση με τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εξάπλωση του ιού στην αγορά κρέατος.

Όπως ανέφερε, το μέγεθος της επίδρασης θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την εξέλιξη της κατάστασης και το εύρος της διασποράς. «Θα επηρεαστεί οπωσδήποτε η αγορά», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προβλέψει την ένταση της ζημιάς. «Μπορεί να μιλάμε για μια οριακή επίπτωση της τάξης του 1% με 1,5%, μπορεί όμως να φτάσουμε στο 10%, στο 20% ή και περισσότερο. Δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει με βεβαιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λειβαδιώτης υπογράμμισε ότι ο κλάδος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και να μην υπάρξουν ελλείψεις. Ήδη, όπως είπε, έχει γίνει το πρώτο βήμα ώστε, κατόπιν εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να συνεχιστούν κανονικά οι σφαγές, με στόχο να μην παραλύσει η αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία του τομέα για την κυπριακή οικονομία, επισημαίνοντας ότι το κρέας και το γάλα αποτελούν περίπου το 5% του εισοδήματος της χώρας και συνιστούν βασικά αγαθά τόσο για τη διατροφή των πολιτών όσο και για τη λειτουργία χιλιάδων επιχειρήσεων. Αναφέρθηκε ενδεικτικά στα κρεοπωλεία, στην εστίαση, στα αλλαντοποιεία, αλλά και σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και μεταποίησης, τονίζοντας ότι η οικονομία πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι τα ζώα που οδηγούνται σε σφαγή είναι υγιή και ότι, όταν το κρέας μαγειρεύεται σωστά, δεν τίθεται ζήτημα μετάδοσης ιού. «Δεν πρέπει να πανικοβαλλόμαστε», τόνισε, καλώντας σε ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Όπως είπε, προτεραιότητα είναι αφενός να περιοριστεί η διασπορά και αφετέρου να αποφευχθούν αχρείαστες και μεγάλες οικονομικές ζημιές.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο έχει ήδη επηρεαστεί η κατανάλωση, ο πρόεδρος του Συνδέσμου απάντησε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πτώση στις πωλήσεις. «Η αγορά λειτουργεί κανονικά», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ακόμη και το Σάββατο, παρά το γεγονός ότι από την Παρασκευή είχε δημιουργηθεί ανησυχία, τα κρεοπωλεία λειτούργησαν κανονικά.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, εξήγησε ότι οι παραγγελίες από το εξωτερικό πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και ότι οι νέες ποσότητες αναμένονται κανονικά. Οι έμποροι και οι εισαγωγείς, πρόσθεσε, θα προσαρμόσουν τις επόμενες παραγγελίες τους ανάλογα με την πορεία της κατάστασης.

Τέλος, ο κ. Λειβαδιώτης ανέφερε ότι έχει ζητηθεί η έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής, ώστε όλοι οι αρμόδιοι φορείς να συντονιστούν και να ληφθούν από κοινού αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης. «Αυτό που προέχει τώρα είναι τι κάνουμε σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά», κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι η άμεση διαχείριση της κατάστασης είναι το κρίσιμο ζητούμενο.

Διαβάστε επίσης: ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: Δεν επηρεάστηκαν οι εξαγωγές του χαλλουμιού