Στο ζήτημα του αφθώδους πυρετού αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε κρούσμα στις κατεχόμενες περιοχές, τον περασμένο Δεκέμβριο, οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας έλαβαν συγκεκριμένα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.

Όπως ανέφερε, με βάση την αρχική ενημέρωση που έχει λάβει, φαίνεται να υπήρξαν και παράνομες δραστηριότητες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σημερινής ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης, την οποία καλείται να διαχειριστεί η Πολιτεία. Ο Πρόεδρος απέφυγε να επεκταθεί σε λεπτομέρειες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η εικόνα που έχει είναι προκαταρκτική.

Την ίδια ώρα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό όλων των επηρεαζόμενων, ξεκαθαρίζοντας ότι η στήριξη θα είναι οριζόντια και θα αφορά και τους κτηνοτρόφους. «Θα σταθούμε ως κυβέρνηση δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους απ’ όλες τις απόψεις», σημείωσε χαρακτηριστικά, θέλοντας να στείλει μήνυμα στήριξης προς τον πρωτογενή τομέα.

Παρά τις προκλήσεις που έχει δημιουργήσει η επιδημία, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι οι εξαγωγές των κυπριακών προϊόντων συνεχίζονται κανονικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γάλα και κυρίως στο χαλλούμι, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί που να επηρεάζουν την εξαγωγική δραστηριότητα.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η κυβέρνηση καλύπτει και θα συνεχίσει να καλύπτει όλες τις πτυχές της επιδημίας, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης και τη διασφάλιση τόσο της κτηνοτροφικής παραγωγής όσο και της οικονομικής σταθερότητας.

