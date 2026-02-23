Μία κτηνοτροφική μονάδα στην Αραδίππου, φαίνεται να είναι θετική στον αφθώδη πυρετό, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Αραδίππου Χριστόδουλος Πάρτου, διευκρινίζοντας ότι ο Δήμος δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για το συγκεκριμένο κρούσμα και ποια μονάδα αφορά, από καμία Κρατική Υπηρεσία.

Πρόσθεσε πως «η κτηνοτροφική περιοχή στην Αραδίππου που απαρτίζεται από 25 περίπου μονάδες, θα κλείσει». Συνολικά η κτηνοτροφική περιοχή έχει 3 εισόδους από τις οποίες θα κλείσουν οι δύο και θα μείνει ανοικτή μόνο η μία για να ελέγχεται και να ψεκάζονται τα οχήματα τα οποία εισέρχονται».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Πάρτου είπε πως «φαίνεται πως μία από τις κτηνοτροφικές μονάδες της Αραδίππου είναι θετική στον αφθώδη πυρετό, ωστόσο δεν μας έχει ενημερώσει επίσημα το Κτηνιατρείο ποια είναι συγκεκριμένα».

«Ευελπιστούμε ότι θα μας ενημερώσουν ποια είναι η μονάδα που «κόλλησε» τον ιό για να δούμε τι κάνουμε και πως προχωρούμε παρακάτω», ανέφερε.

Εμείς, συνέχισε «δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αυτό που κάναμε ήταν να στηθούν οι δεξαμενές απολύμανσης/Με τη βοήθεια του Υπουργείου Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, συνεχίζουμε να γίνονται οι απολυμάνσεις στους χώρους που ακόμα δεν ετοιμάστηκαν οι δεξαμενές απολύμανσης και αναμένουμε να δούμε ποια άλλη βοήθεια θέλουν από τον Δήμο Αραδίππου, οι κρατικές υπηρεσίες».



Πηγή: ΚΥΠΕ