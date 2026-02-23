Έπειτα από τη σημερινή ευρεία έκτακτη σύσκεψη των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα μέτρα που αποφασίστηκαν να παρθούν, λόγω και της επικινδυνότητας της κατάστασης από τον αφθώδη πυρετό, κινητοποιήθηκε η Εθνική Φρουρά αλλά και η Αστυνομία σε συγκεκριμένα σημεία της Λάρνακας για περαιτέρω ασφάλεια και για να προχωρήσουν οι έρευνες στις κτηνοτροφικές φάρμες, σχετικά με τον ιό.





Συγκεκριμένα, οι αρχές βρίσκονται σε σημεία των χωριών Αθηαίνου, Αραδίππου, Δρομολαξιά και Ορόκλινη.



Δείτε φωτογραφίες από τα διάφορα σημεία:

















