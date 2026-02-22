Την μετάκληση της ομάδας κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν ζητήσει οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για να μεταβεί στην Κύπρο προς ανασκόπηση της κατάστασης που έχει προκύψει με τα κρούσματα αυθώδους πυρετού, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή τους.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν, ακόμα, ότι σε συνεννόηση με το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Γεωργίας και την Υπηρεσία Θήρας και στη βάση αξιολόγησης κινδύνου, θα διενεργούνται σχετικοί ψεκασμοί σε συγκεκριμένη είσοδο πρόσβασης στις Κτηνοτροφικές περιοχές της επαρχίας Λάρνακας και σταδιακά στις άλλες περιοχές. Οι λοιπές προσβάσεις στις περιοχές θα αποκλειστούν.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι, βάσει του νόμου, οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να εφαρμόζουν αποτελεσματική περίφραξη των εκτροφών και αποκλεισμό της δυνατότητας πρόσβασης αδέσποτων ζώων και τρωκτικών, απολύμανση όλων των τροχοφόρων οχημάτων που πρόκειται να εισέλθουν και να εξέλθουν της μονάδα μέσω τροχόλουτρων στις εισόδους, απολύμανση των προσώπων που πρόκειται να εισέλθουν και να εξέλθουν, χρήση μέσων ατομικής προστασίας των επισκεπτών και δέουσα διαχείρισή τους μετά, καταγραφή της προέλευσης και της προηγούμενης μονάδας που επισκέφθηκαν τα οχήματα και οι επισκέπτες.

Επίσης οφείλουν να προχωρούν σε εφοδιασμό εκτροφών με ζωοτροφές από εγκεκριμένες χώρες μόνο, να διενεργούν διεξοδικό έλεγχο της προέλευσης των ζωοτροφών και τεκμηρίωση αυτής, καθαρισμό και αποτελεσματική απολύμανση των εκτροφών, συστηματική αποκομιδή της κοπριάς και απορροή των υγρών συλλογών, συστηματική επιθεώρηση, έλεγχο και επιτήρηση του ζωικού κεφαλαίου για ενδεχόμενη εκδήλωση ύποπτων συμπτωμάτων, και άμεση ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για οποιαδήποτε υποψία εκδήλωσης ασθένειας ζώων.

Στο μεταξύ, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε ότι από αύριο όλοι οι λειτουργοί Τύπου θα μπορούν να έχουν καθημερινή ενημέρωση στις 7 το απόγευμα στα κεντρικά Γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη Λευκωσία.

