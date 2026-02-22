Συστάσεις προς τις τοπικές αρχές για προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας σε όλες τις κτηνοτροφικές περιοχές που είναι υπό την ευθύνη του, και επιστολή προς τις Επαρχιακές Διοικήσεις Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου για προληπτικά μέτρα περιορισμού εξάπλωσης αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές περιοχές που είναι υπό τη δική τους ευθύνη, απέστειλε το Τμήμα Γεωργίας.

«Σε συνέχεια της πρακτικής που ακολουθήθηκε από το Τμήμα Γεωργίας στην περίπτωση του Δήμου Αραδίππου, το Τμήμα Γεωργίας απέστειλε γραπτές συστάσεις προς τις Τοπικές Αρχές, ώστε να προχωρήσουν στη λήψη προληπτικών μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις κτηνοτροφικές περιοχές που είναι υπό την ευθύνη του Τμήματος Γεωργίας, προς ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων μέτρων βιοασφάλειας που οφείλουν να λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος.

Προστίθεται ότι «το Τμήμα Γεωργίας απέστειλε σχετική επιστολή προς τις Επαρχιακές Διοικήσεις Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου προκειμένου να προβούν σε αντίστοιχα προληπτικά μέτρα στις κτηνοτροφικές περιοχές που είναι υπό τη δική τους ευθύνη».

Στις οδηγίες αναφέρεται ότι σε κάθε κτηνοτροφική περιοχή θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο σημεία, δεξαμενή (τροχόλουτρο) ή αυτοματοποιημένο σύστημα, ένα στην είσοδο και ένα στην έξοδο κάθε περιοχής. Σημειώνεται ότι σε όλες τις Τοπικές Αρχές έχουν σταλθεί προδιαγραφές κατασκευής των τροχόλουτρων το κόστος των οποίων θα καλυφθεί από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Προστίθεται ότι, σε περίπτωση όπου σε κτηνοτροφική περιοχή υπάρχουν περισσότερα σημεία εισόδου, αυτά θα πρέπει να κλείσουν ούτως ώστε η είσοδος να γίνεται από τα σημεία απολύμανσης.

Το Τμήμα εκφράζει «ικανοποίηση, που μετά από τις σχετικές συστάσεις που έδωσε στο Δήμο Αραδίππου, ο τελευταίος προχωρεί σε κατασκευή τροχόλουτρων».

Πηγή: ΚΥΠΕ