Δεξαμενές απολύμανσης και αποκοπές δρόμων ετοιμάζει ο Δήμος Αραδίππου σε συνεργασία με τους τοπικούς αγελαδοτρόφους και κτηνοτρόφους με στόχο την αποφυγή διασποράς του αφθώδους πυρετού στην περιοχή, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αραδίππου Χριστόδουλος Πάρτος, σημειώνοντας παράλληλα ότι θα προχωρήσει σε δράσεις και στα Κελιά και τους Τρούλλους.

Ο κ. Πάρτος ανέφερε πως «μετά από τα χθεσινά γεγονότα και επειδή αναμέναμε από το Υπουργείο Γεωργίας και τις άλλες Υπηρεσίες να αναλάβουν δράση, και νιώθοντας την ανάγκη να βοηθήσουμε τους δικούς μας κτηνοτρόφους έχουμε πάρει την πρωτοβουλία και ετοιμάζουμε κάποιες δράσεις για να προλάβουμε αυτό που έχει συμβεί στα Λειβάδια και στην Ορόκλινη».

Σήμερα είπε «θα ετοιμάσουμε δυο δεξαμενές απολύμανσης παρά το γεγονός ότι είναι ημέρες αργίας».

« Έχουμε καταφέρει να κινητοποιήσουμε τα συνεργεία. Συνολικά θα κάνουμε 7-8 δεξαμενές ή όσες χρειαστούν, αλλά παράλληλα θα κάνουμε και αποκοπές δρόμων για να ελαχιστοποιήσουμε την προσέλευση στις κτηνοτροφικές μονάδες από κόσμο που δεν είναι αναγκαίος να είναι εκεί σήμερα», πρόσθεσε.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι «θα προλάβουμε τα γεγονότα».

Σίγουρα, είπε ο Δήμαρχος Αραδίππου, «μπαίνοντας στην θέση των δικών μας ανθρώπων, των κτηνοτρόφων μας, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και ας ελπίσουμε πως οι δράσεις μας αυτές θα προλάβουν αυτά που έπρεπε να γίνουν από καιρό».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τι θα περίμεναν από το κράτος ο κ. Πάρτος ανέφερε πως «το κράτος θα μπορούσε να κάνει μια ανακοίνωση ή ένα γενικό σχεδιασμό για όλες τις μονάδες». Εμείς, διευκρίνισε, «αυτά που κάνουμε εδώ είναι για τις δικές μας μονάδες και δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλους χώρους».

«Εμείς θέλουμε να προστατέψουμε τους δημότες μας στην Αραδίππου, στα Κελιά και στους Τρούλλους», πρόσθεσε.

Ο κ. Πάρτος ανέφερε πως «μετά από την Αραδίππου θα πάμε στα Κελιά και στους Τρούλλους για να δούμε τι άλλες δράσεις μπορούμε να κάνουμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το σημαντικότερο είναι ότι δεν πανικοβαλλόμαστε, αλλά πρέπει να γίνει κάτι δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθει το κακό να μας βρει».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν έχει σκεφτεί το χειρότερο σενάριο να επεκταθεί ο ιός και στην κτηνοτροφική ζώνη της Αραδίππου η οποία είναι τεράστια, ανέφερε πως «προσπαθώ να μην το σκέφτομαι αλλά είναι όλα στο μυαλό μας».

«Η Αραδίππου αυτή την στιγμή είναι μια από της μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής αγελαδινού γάλακτος και θέλουμε να προλάβουμε. Ξέρετε δεν είναι μόνο το τι θα συμβεί στους κτηνοτρόφους της Αραδίππου. Είναι κάποια γεγονότα που θα είναι αλυσιδωτά για όλη την οικονομία της Κύπρου γενικά», σημείωσε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν οι ενέργειες του Δήμου έρχονται να καλύψουν κάποια κενά του κράτους ο κ. Πάρτος ανέφερε πως «σίγουρα το κράτος θα μπορούσε να το κάνει ή και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι».

Έκτακτη σύσκεψη με κτηνοτρόφους για αύξηση μέτρων στις μονάδες

Ανέφερε πως χθες είχε μια έκτακτη συνάντηση μαζί με τον σύνδεσμο των κτηνοτρόφων, προσθέτοντας ότι «είπαμε κάποια πράγματα σε σχέση με τις δράσεις που πρέπει να κάνουμε εμείς». «Έχω μιλήσει μαζί με τους κτηνοτρόφους και προχωρούν και οι ίδιοι να κάνουν κάποιες διορθώσεις ή να αυξήσουν τα μέτρα που εφαρμόζουν μέχρι τώρα στις δικές τους μονάδες, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το πιο σημαντικό είναι πρώτα να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι ίδιοι και το κράτος», είπε.

Λάβαμε μέτρα από τότε που εμφανίστηκε ο ιός στα κατεχόμενα, λέει αγελαδοτρόφος

Ο αγελαδοτρόφος της περιοχής, Μιχάλης Κωνσταντίνου ανέφερε πως «δυστυχώς με το γεγονός που συνέβη στα Λειβάδια παρά το ότι βρισκόμαστε σε γιορτινές μέρες προσπαθούμε εμείς οι ίδιοι οι παραγωγοί να λάβουμε μέτρα για την προστασία των περιουσιών μας». Διότι, πρόσθεσε, «όπως γνωρίζετε, ο ιός είναι πολύ επικίνδυνος». Είπε ότι όλοι θα πρέπει να λάβουν μέτρα, προσθέτοντας ότι «πρωτίστως το κράτος και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να βοηθήσουν ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το γεγονός και πιστεύω ότι με την σωστή συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων θα το αντιμετωπίσουμε».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν σκέφτηκαν από τότε που άκουσαν για τα κρούσματα στα κατεχόμενα να λάβουν μέτρα ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε πως «από τότε που εμφανίστηκε ο ιός στα κατεχόμενα όλες οι φάρμες λάβαμε μέτρα. Όποιος έμπαινε στις φάρμες περνούσε από ειδικό χώρο όπου κάναμε απολυμάνσεις στα οχήματα. Αλλοίμονο να μην λαμβάναμε μέτρα και να περιμέναμε να έρθει το γεγονός στις ελεύθερες περιοχές».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τι περιμένουν από το κράτος ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στις καταγγελίες για παραλαβή προσβεβλημένων ζώων από όχημα χωρίς να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα, λέγοντας ότι «απευχόμαστε να έγινε αυτό το περιστατικό».

Τώρα, είπε, «εάν οι παραγωγοί έφεραν ζωοτροφές από τα κατεχόμενα είναι ανεπίτρεπτο είναι εγκληματικό». Δηλαδή, πρόσθεσε, «για ένα μικρό οικονομικό όφελος να καταστρέψεις την επιχείρηση σου και ταυτόχρονα τον διπλανό σου. Είναι ανεπίτρεπτα πράγματα και απεύχομαι να έγινε κάτι τέτοιο».

Αλλά, ανέφερε, «για να έρθει ο ιός κάπου ήταν η αιτία την οποία είναι υπεύθυνο το κράτος να την βρει». «Εμείς οι παραγωγοί πρέπει να σταθούμε δίπλα ο ένας στον άλλο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το γεγονός», σημείωσε.

«Πιστεύω ότι οι παραγωγοί θα αντιληφθούμε πως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να εφαρμόζουμε όλα τα μέτρα που μας καλεί το κράτος να λαμβάνουμε στις μονάδες μας διότι είναι η επιχείρηση μας και πρέπει να την προστατέψουμε πρώτα εμείς οι παραγωγοί», είπε.

Ψεκάσαμε τις φάρμες μας και τους δρόμους, λέει κτηνοτρόφος

Ο κτηνοτρόφος της περιοχής, Ανδρέας Συμεού ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου πως «η διασπορά έχει περιοριστεί σε Ορόκλινη και Λειβάδια και ευελπιστούμε ότι θα μείνει εκεί και δεν θα προχωρήσει σε άλλες κτηνοτροφικές περιοχές».

«Λόγω κάποιας καθυστέρησης στο να εντοπιστούν τα κρούσματα και να εφαρμοστούν περιορισμοί θεωρούμε ότι θα υπάρξει διασπορά και ελπίζουμε ότι θα είμαστε τυχεροί σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ότι έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις εκατομμυρίων εάν ανησυχούν ο κ. Συμεού ανέφερε πως «σίγουρα έχουμε αναστατωθεί, επενδύσαμε τις ζωές μας τις περιουσίες μας σε μια δουλειά για να στηρίξουμε την οικογένεια μας, την οικονομία της Κύπρου και τον πρωτογενή τομέα γι αυτό σήμερα μέρα Κυριακή είμαστε εδώ που γίνονται τα έργα, ψεκάσαμε τις φάρμες μας, ψεκάσαμε τους δρόμους και μαζί με τα συνεργεία θα παραμείνουμε μέχρι την υλοποίηση των έργων».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν ανέμεναν τα έργα να τα κάνει το κράτος ο κ. Συμεού ανέφερε πως «φυσικά αυτά είναι δουλειά του κράτους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που είναι υπεύθυνοι σε περίπτωση που γίνει κάτι να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για να αποτρέπεται η καταστροφή».

Σύμφωνα με τον ίδιο «αν δεν αλλάξει ο τρόπος που λειτουργούν οι Υπηρεσίες τέτοια φαινόμενα θα παρατηρούνται συνέχεια. Δυστυχώς".

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν έχουν αρχίσει οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στην Αραδίππου ο κ. Συμεού ανέφερε πως «όχι δεν έχουν γίνει δειγματοληπτικοί έλεγχοι διότι το πρωτόκολλο κάνει αναφορά για ακτίνα 3 χιλιομέτρων από το κρούσμα άρα ακόμα δεν άρχισαν στην Αραδίππου αν και πιστεύω πως πρέπει να γίνει διότι είμαστε πολύ κοντά έτσι ώστε να αποφύγουμε την επέκταση σε άλλες περιοχές».

Σε ερώτηση για το εάν πηγαίνει στα κατεχόμενα για να αγοράσει ζωοτροφές ή φάρμακα για τα ζώα ο κ. Συμεού ανέφερε πως «είναι έγκλημα αν υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό».

«Αν όντως ισχύει αυτό που λέχθηκε ότι ο ιός εξαπλώθηκε από ζωοτροφές από τα κατεχόμενα είδαμε τότε το χαμηλό κόστος τι έχει κάνει. Το θέμα είναι ως κράτος από την στιγμή που εμφανίστηκε στα κατεχόμενα αυτό το θέμα τι μέτρα πήραμε;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι κατά τον ίδιο έπρεπε να ελεγχθεί καλύτερα η νεκρή ζώνη ή ακόμα και να κλείσουν τα οδοφράγματα για λίγο καιρό για αποτροπή διασποράς του ιού.

Ο κ. Συμεού ανέφερε πως «έχουμε ένα χαλλούμι το οποίο εξάγουμε και τώρα με αυτά τα δεδομένα αν επεκταθεί σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες της Κύπρου ή σε μεγάλο βαθμό, τότε θα σταματήσουν και οι εξαγωγές του χαλλουμιού και μιλάμε για καταστροφή του πρωτογενή τομέα παραγωγής».



