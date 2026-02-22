Σε συντονισμένες κινήσεις προχωρούν οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Νότιας Λευκωσίας–Ιδαλίου (Δάλι, Λύμπια, Νήσου, Πέρα Χωριό, Ποταμιά και Αλάμπρα), με φόντο τα κρούσματα αφθώδους πυρετού που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση του συντονισμού και της οργάνωσης, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς της νόσου και να διασφαλιστεί η προστασία της τοπικής κτηνοτροφίας, των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και των οικογενειών που εξαρτώνται από τον πρωτογενή τομέα.

Οι κτηνοτρόφοι επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και αφορά το σύνολο του κλάδου, καλώντας όλους σε αυστηρή και ευλαβική τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη άμεσης ενημέρωσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτων συμπτωμάτων σε ζώα.



Ως πρώτο πρακτικό μέτρο, αποφασίστηκε η εγκατάσταση 10 βασικών σημείων ψεκασμού και απολύμανσης οχημάτων, σε συνεργασία με την εταιρεία Milk Tech. Το κόστος υλοποίησης θα καλυφθεί αναλογικά από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, ενώ, σύμφωνα με την ενημέρωση, έχει ήδη πραγματοποιηθεί προσωπική επικοινωνία με κάθε επαγγελματία για την περιοχή ευθύνης και τη σχετική οικονομική επιβάρυνση.

Η τοποθέτηση των συστημάτων αναμένεται να ξεκινήσει εντός της εβδομάδας. Παράλληλα, το Δημαρχείο θα προχωρήσει στην εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων με την ένδειξη «Προσοχή Ψεκασμός», ενισχύοντας την προσπάθεια ενημέρωσης και πρόληψης.

Οι κτηνοτρόφοι υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου, ενώ η δημιουργία της ομάδας συντονισμού φιλοδοξεί να αποτελέσει σταθερό δίαυλο επικοινωνίας και συζήτησης για όλα τα ζητήματα που αφορούν την κτηνοτροφία στον Δήμο Νότιας Λευκωσίας–Ιδαλίου.

Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα για συμμετοχή και σε άλλους κτηνοτρόφους της περιοχής που ενδεχομένως δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην πρωτοβουλία, ώστε να διασφαλιστεί η καθολική ενημέρωση και η συλλογική θωράκιση του κλάδου.



Το πιο κάτω σύστημα αναμένεται να εγκατασταθεί σε 10 σημεία από την ερχόμενη Τρίτη: 2 Λυμπια, 1 Ποταμιά και 6 στο Δάλι











Συστάσεις Δημάρχου Ιδαλίου και συντονισμός με Υπουργείο Γεωργίας

Ο Δήμαρχος Νότιας Λευκωσίας Ιδαλίου-νΣταύρος Χατζηγιάννης, μετά από επαφές με την Υπουργό Γεωργίας, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και άλλους Δημάρχους, απευθύνει έκκληση για άμεση και συλλογική δράση με στόχο την αποτροπή εισόδου και διασποράς του αφθώδους πυρετού στον Δήμο.

Καλεί τους κτηνοτρόφους να προχωρούν άμεσα σε σχολαστικούς ψεκασμούς σε κάθε είσοδο και έξοδο από τις μονάδες τους, ακόμη και μετά την εγκατάσταση των αυτοματοποιημένων σταθμών απολύμανσης, καθώς και να περιορίσουν, όπου είναι δυνατόν, τις μετακινήσεις προς και από την πράσινη γραμμή για το επόμενο διάστημα. Τονίζει ότι η έγκαιρη δήλωση οποιουδήποτε ύποπτου κρούσματος είναι κρίσιμη για την προστασία του συνόλου του κλάδου, επισημαίνοντας πως «όλοι αποτελούμε κρίκους της ίδιας αλυσίδας».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το υφιστάμενο δίκτυο επικοινωνίας θα πρέπει να αξιοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς συντονισμού, ευχαριστώντας τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιώργο Καλλένο για τη συμβολή του στην οργάνωση της προσπάθειας και εκφράζοντας εμπιστοσύνη στον επαγγελματισμό και τη συνέπεια των κτηνοτρόφων.