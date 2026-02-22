Η προτεραιότητα αυτή την στιγμή είναι να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού δήλωσαν εκπρόσωποι αγελαδοτρόφων, αιγοπροβατοτρόφων και αγροτικών οργανώσεων στο ΚΥΠΕ, σχετικά με τον αφθώδη πυρετό.

Κληθέντες από το ΚΥΠΕ να σχολιάσουν την κατάσταση, ανέφεραν ότι θα πρέπει να υπάρξει στήριξη προς τους πληγέντες και αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων.

Επικαιροποιημένα μέτρα αναμένουν οι αιγοπροβατρόφοι

«Αναμένουμε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να εκδώσουν νέα επικαιροποιημένα μέτρα για όλες τις φάρμες ανεξαρτήτως της περιοχής, δηλαδή για όλη την Κύπρο, ώστε να αποφευχθεί η μετάδοση και σε άλλες επαρχίες», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Κώστας Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος της Ομάδας Αιγοπροβατοτρόφων «Ο Ποιμένας», και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Ομάδων Αιγοπροβατοτρόφων.

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, οι κτηνοτροφικές μονάδες εφαρμόζουν από τις 27 Δεκεμβρίου που έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας, τα μέτρα που δόθηκαν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

«Τώρα περιμένουμε να μας πουν νέα μέτρα και εμείς θα τα εφαρμόσουμε όπως μας τα πουν», είπε. «Πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί, ώστε να πετύχουμε την μη εξάπλωση του ιού σε άλλες επαρχίες» προς αποφυγή ολικής καταστροφής για τα ζώα και κατά συνέπεια για το χαλλούμι, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν είναι εύκολο, νοουμένου ότι πρόκειται για μία ιδιαίτερα μεταδοτική νόσο, ο κ. Κωσταντίνου είπε «πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί». «Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εφάρμοσαν αυστηρότατα μέτρα, τα κατάφεραν μέσα σε τρεις μήνες», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι περιόρισαν την ασθένεια σε ακτίνα 10-20 χιλιόμετρων.

«Τα ίδια μέτρα πρέπει να εφαρμόσουμε και εμείς πάρα πολύ αυστηρά, ώστε να μην έχουμε εξάπλωση του ιού», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν αυτό επιβαρύνει τους κτηνοτρόφους, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι «δεν είναι θέμα κτηνοτρόφων», αλλά θέμα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, της Αστυνομίας, να εφαρμόσουν μέτρα την είσοδο και την έξοδο ανθρώπων και οχημάτων στην περιοχή.

«Οι κτηνοτρόφοι περιμένουμε τα νέα επικαιροποιημένα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού», επανέλαβε.

Να αποζημιωθούν οι μονάδες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, λέει ο ΓΔ του ΠΟΑ

Τη θέση ότι οι μονάδες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να αποζημιωθούν, εξέφρασε ο Νίκος Παπακυριακού, Γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ), επισημαίνοντας και την ευθύνη όλων των εμπλεκομένων να τηρούν τα πρωτόκολλα με ασφάλεια.

Σημείωσε ότι το θέμα το παρακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους.

«Το παν είναι η συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες», ανέφερε ο κ. Παπακυριακού.

Είπε ακόμη ότι ως ΠΟΑ έχουν ενημερώσει τους παραγωγούς για τον αφθώδη πυρετό, και έστειλαν πλούσιο υλικό για να είναι σε θέση οι κτηνοτρόφοι να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα της ασθένειας αυτής.

Ερωτηθείς αν θα ζητηθούν εμβόλια, ο κ. Παπακυριακού ανέφερε ότι για να δοθούν εμβόλια πρέπει να είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση και ότι η κατάσταση προς το παρόν «είναι περιορισμένη».

Ερωτηθείς για το πως μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προστατεύσουν τις μονάδες τους, σημείωσε τη σημασία των απολυμάνσεων και είπε ότι δεν θα πρέπει να επισκέπτονται τρίτα άτομα τις μονάδες.

Να περιοριστεί εκεί που βρίσκεται ο ιός, αν επεκταθεί θα είναι καταστροφικό, λέει ο Παναγροτικός

Ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου, Κυριάκος Καϊλάς, επεσήμανε την ανάγκη ανταπόκρισης στο πρόβλημα το συντομότερο δυνατό, «να το περιορίσουμε εκεί που βρίσκεται» με ψεκασμούς, αποκλεισμούς, προς αποφυγή διασποράς.

Εξέφρασε την άποψη ότι «όλα τα μέτρα λαμβάνονται».

«Αν επεκταθεί θα είναι μια καταστροφή τεράστια», είπε.

Αναφέρθηκε στο θέμα του εμβολιασμού των ζώων, σημειώνοντας όμως ότι μια τέτοια απόφαση επαφίεται στους ειδικούς και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Παρέμβαση Προέδρου Δημοκρατίας ζητά η ΕΚΑ

«Τώρα προέχει, με ψυχραιμία, να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πανίκος Χάμπας, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕKA). Σημείωσε ότι η ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σχετικά με την απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και ζωοτροφών, «είναι ένα καλό μέτρο» για να περιοριστεί το πρόβλημα.

«Ο στόχος είναι να μην επεκταθεί αυτή την στιγμή η νόσος», πρόσθεσε, κάνοντας έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «να παρέμβει».

«Το θέμα αφορά την οικονομία της Κύπρου», είπε ο κ. Χάμπας, σημειώνοντας ότι τα έσοδα από το χαλλούμι φτάνουν τα 400 εκατομμύρια.

«Αν πάμε στα άκρα και χαθούν ζώα, θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, από το πουθενά», πρόσθεσε.

Είπε ότι ζητούν να τεθεί σε λειτουργία το πρωτόκολλο, όπως το 2007 που η Κύπρος είχε πάλι κρούσματα αφθώδους πυρετού, προσθέτοντας ότι στα τότε μέτρα που είχαν ληφθεί υπήρχε και πρόνοια για απώλεια εισοδήματος. «Εμείς ζητούμε να εφαρμοστούν εκείνα τα μέτρα όλα», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι οι κτηνοτρόφοι σήμερα έχουν πολύ μοντέρνες εγκαταστάσεις με υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα για τις οποίες δανείστηκαν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και ότι τα δάνειά τους κινδυνεύουν να καταστούν μη βιώσιμα.

Έθεσε επίσης θέμα εμβολιασμού των ζώων.

Ο κ. Χάμπας σημείωσε ότι φαίνεται ότι είναι το ίδιο στέλεχος του ιού με αυτό που εντοπίστηκε στα κατεχόμενα και διερωτήθηκε αν δεν θα έπρεπε από τον Δεκέμβριο που εντοπίστηκε το πρόβλημα στα κατεχόμενα να υπήρχε αυστηρότερη εποπτεία σε περιοχές που γειτνιάζουν με την νεκρή ζώνη για έλεγχο για το τί εισέρχεται στις ελεύθερες περιοχές.

Ανέφερε ακόμη ότι το πρόβλημα το εντόπισαν κτηνοτρόφοι και όχι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Σημείωσε ακόμη ότι το πρωτόκολλο προνοεί ψυχολογική στήριξη των ιδιοκτητών κτηνοτροφικών μονάδων στις οποίες γίνεται θανάτωση ζώων, προσθέτοντας ότι, αντί αυτού, τους πληγέντες επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για να τους πάρουν κατάθεση.

