O Αρχηγός της Αστυνομίαςη Θεμιστός Αρναούτης ανέφερε ότι ο αγώνας κατά της μάστιγας των ναρκωτικών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Αστυνομία, ενώ συγχαίρει τα μέλη της Δύναμης και ιδιαίτερα τα μέλη της ΥΚΑΝ, για τη «μεγάλη και καθοριστικής σημασίας επιτυχία που οδήγησε σε μία από τις σημαντικότερες κατασχέσεις ναρκωτικών των τελευταίων ετών», την Πέμπτη στον Στρόβολο.

Σε γραπτή δήλωση ο Αρχηγός Αστυνομίας σημειώνει ότι η επιχείρηση που κατέληξε στον εντοπισμό των ναρκωτικών αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της μεθοδικότητας, του υψηλού επαγγελματισμού και της αυταπάρνησης που χαρακτηρίζουν τα μέλη της Δύναμης, που είχαν ως αποτέλεσμα να πλήξουν καίρια τα κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος που δρουν στην Κύπρο.

Ο Αρχηγός αναφέρει επίσης ότι τα ναρκωτικά διαβρώνουν τον κοινωνικό ιστό, απειλούν τη νεολαία και υπονομεύουν το μέλλον της πατρίδας προσθέτοντας ότι τα μέλη της Αστυνομίας και της ΥΚΑΝ με τη δράση τους απέτρεψαν τη διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων παράνομων ουσιών στην κοινωνία και έστειλαν «ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής προς κάθε μορφή οργανωμένου εγκλήματος».

Επίσης σημειώνει ότι η επιτυχία της επιχείρησης είναι αποτέλεσμα συστηματικής και επίμονης δουλειάς, αδιάκοπης εκπαίδευσης, επαγρύπνησης και υψηλού αισθήματος καθήκοντος, που αποτελεί επίσης απόδειξη της αφοσίωσης στην αποστολή της Αστυνομίας για διασφάλιση της δημόσιας τάξης, της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών.

Καλώντας τα μέλη της Αστυνομίας να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο, αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό, προσθέτει πως η κοινωνία αναγνωρίζει και εκτιμά το έργο των Αστυνομικών και βεβαιώνει ότι η ηγεσία της Αστυνομίας στέκεται δίπλα τους και στηρίζει κάθε τους προσπάθεια για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ