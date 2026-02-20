Συντονισμένη έρευνα σε υποστατικό στη Λάρνακα, πραγματοποίησαν σήμερα [20/02] μέλη της ΥΚΑΝ και του Κλάδου Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων, σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείου και των Φαρμακευτικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Κατά την έρευνα η οποία διενεργήθηκε στην παρουσία της 57χρονης υπαλλήλου του καταστήματος, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν 38 συσκευασίες/προϊόντα που περιέχουν την ουσία κανναβιδιόλη (CBD) των οποίων η κυκλοφορία στην Δημοκρατία απαγορεύεται, και 193 συσκευασίες/προϊόντα που περιέχουν ξηρή φυτική ύλη ομοιάζουσα με κάνναβη. Επίσης να σημειωθεί ότι το Τμήμα Τελωνείου κατάσχεσε επιπλέον 147 προϊόντα.

Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λάρνακας και η ΥΚΑΝ (κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζουν τις εξετάσεις.

