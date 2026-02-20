Η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει κατασχεθεί ποτέ σε μία και μοναδική επιχείρηση στην Κύπρο βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών και οι δύο ύποπτοι 34 και 26 ετών τέθηκαν υπό οκταήμερη κράτηση.

Ο Διοικητής της ΥΚΑΝ, Χρίστος Ανδρέου, μιλώντας στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, ξεκαθάρισε ότι τα κατασχεθέντα ναρκωτικά όχι μόνο φυλάσσονται με αυστηρές δικλείδες ασφαλείας, αλλά στο τέλος καταστρέφονται παρουσία ειδικής επιτροπής, ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία για τη διαχείρισή τους.

Όπως εξήγησε, μετά την κατάσχεση, οι ναρκωτικές ουσίες καταγράφονται ως τεκμήρια και αποστέλλονται στο Κρατικό Χημείο για ανάλυση. Εκεί γίνεται εργαστηριακός έλεγχος για να διαπιστωθεί το είδος και η καθαρότητα των ουσιών. Τα τεκμήρια σφραγίζονται εκ νέου (διπλοσφράγιση), και καταχωρίζονται επίσημα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό υλικό στο Δικαστήριο.

Σημείωσε ότι, η καταστροφή των ναρκωτικών δεν γίνεται άμεσα, αλλά αφού ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες ή δοθεί σχετική άδεια. Τότε ενεργοποιείται ειδική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν αξιωματικός της Αστυνομίας, λειτουργός των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, εκπρόσωπος του Κρατικού Χημείου και μέλος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Συνέχισε λέγοντας ότι κατά τη διαδικασία ελέγχεται ότι οι συσκευασίες είναι σφραγισμένες με τις σφραγίδες του Χημείου, διασταυρώνεται ότι δεν έχει αφαιρεθεί οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου και οι ουσίες οδηγούνται σε εγκεκριμένη μονάδα και καταστρέφονται μέσω καύσης σε ειδικές εγκαταστάσεις υψηλής θερμοκρασίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρέου, η διαδικασία είναι απολύτως θεσμοθετημένη και διαφανής, ενώ μάλιστα η Αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει σχετικό βίντεο με την καταστροφή τεκμηρίων, προκειμένου να απαντήσει σε εύλογες ανησυχίες πολιτών.

Ήδη, σύμφωνα με τον ίδιο, προγραμματίζεται νέα μεγάλη καταστροφή ναρκωτικών στο τέλος του μήνα, όπως είχε γίνει και την περσινή χρονιά.

