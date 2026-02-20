Περίπου 230.000 δόσεις ναρκωτικών «αποσύρθηκαν από την κοινωνία», μετά τις χθεσινοβραδινές συλλήψεις δύο προσώπων για υπόθεση ναρκωτικών και όπλων και την κατάσχεση 233,5 κιλά ναρκωτικών, χωρίς ωστόσο οι συλληφθέντες να θεωρούνται οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διοικητής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) Χρίστος Ανδρέου.

Όπως ανέφερε, οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο επιχείρησης της ΥΚΑΝ που βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και ημέρες, κατόπιν πληροφοριών που κατείχε η Υπηρεσία. Ερωτηθείς αν θα ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις, είπε ότι εφόσον προκύψει μαρτυρία η ΥΚΑΝ θα προχωρήσει σε περαιτέρω συλλήψεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό άλλων εμπλεκομένων.

Διαβάστε επίσης: Όσα βρέθηκαν στη γιάφκα ναρκωτικών στη Λευκωσία-Στο δικαστήριο οι εμπλεκόμενοι

Ο κ. Ανδρέου πρόσθεσε ότι τα όπλα που εντοπίστηκαν θα ελεγχθούν κατά πόσο έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες στο παρελθόν, ενώ σε ερώτηση αν είναι γνωστή η χώρα προέλευσης των ναρκωτικών, απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι διεξάγονται έρευνες για το «από πού ήρθαν, ποιος τα έφερε και για ποιους προορίζονταν».

Διευκρίνισε, επίσης, ότι οι συλλήψεις δεν σχετίζονται με υποθέσεις προηγούμενων ημερών, ωστόσο εκτίμησε ότι πίσω από την υπόθεση βρίσκεται οργανωμένο έγκλημα.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν στο πλαίσιο επιχείρησης της ΥΚΑΝ σε κατοικία στον Στρόβολο χθες. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν σε εξωτερικές αποθήκες συνολικά 233,5 κιλά ναρκωτικών και συνελήφθησαν δύο πρόσωπα ηλικίας 34 και 26 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ εντοπίστηκαν επίσης 11.640 κροτίδες, δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, πέραν των 30 σφαιρών πυροβόλου όπλου και γύρω στις 13.500 ευρώ.

Διαβάστε επίσης: «Άγγιξαν» τα 233,5 κιλά τα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν στον Στρόβολο (VID&PICS)

Πηγή: ΚΥΠΕ