Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης η καταμέτρηση των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σήμερα στον Στρόβολο.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, κατασχέθηκαν συνολικά 233,5 κιλά ναρκωτικών, από τα οποία 62 κιλά κοκαΐνη, 167 κιλά κάνναβη και 4,5 κιλά ρητίνη κάνναβης.

Επιπρόσθετα, εντοπίσθηκαν 381 συσκευές ατμίσματος (vape) που περιέχουν τη ναρκωτική ουσία THC.

Στο πλαίσιο επιχείρησης της Υπηρεσίας σε κατοικία στον Στρόβολο, εντοπίστηκαν σε εξωτερικές αποθήκες κατοικίας ναρκωτικά, εκρηκτικά και πιστόλια και συνελήφθησαν δύο άτομα, ηλικίας 34 ετών και 26 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Εντοπίστηκαν επίσης 11.640 κροτίδες, 3 πιστόλια εκ των οποίων τα δύο φαίνεται να είναι πραγματικά, δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, πέραν των 30 σφαιρών πυροβόλου όπλου και γύρω στις 13.500 ευρώ, είχε προσθέσει.

Όπως ανέφερε νωρίτερα ο Διοικητής της ΥΚΑΝ, Χρίστος Ανδρέου, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί ποτέ σε μία και μόνο επιχείρηση σε συγκεκριμένο σημείο.

«Ψάχνοντας και στο παρελθόν άλλες υποθέσεις, φαίνεται να είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί σε μία και μόνο επιχείρηση», ανέφερε, τονίζοντας πως τα συγχαρητήρια ανήκουν στα μέλη της Υπηρεσίας.

«Με υπερπροσπάθειες προχωρούν κάθε φορά προς τον στόχο μας, που δεν είναι άλλος από τον εντοπισμό μελών οργανωμένου εγκλήματος που ασχολούνται με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών».

