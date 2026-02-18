Σε τραγωδία κατέληξε η βόλτα τεσσάρων φίλων με αυτοκίνητο, τα ξημερώματα, με θύμα την 19χρονη Κριστίνα Αχιλλέως μόνιμη κάτοικο Αγίας Θέκλας.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη γύρω στις 1:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αγίας Θέκλας στη Σωτήρα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος, με συνοδηγό 20χρονο και επιβάτες στα πίσω καθίσματα δύο 19χρονες, παρεξέκλινε της πορείας του και προσέκρουσε σε δεξαμενή.

«Ενώ ο 19χρονος οδηγούσε όχημα τύπου σαλούν στη λεωφόρο Αγίας Θέκλας στη Σωτήρα με συνοδηγό 20χρονο και συνεπιβάτιδες στα πίσω καθίσματα 19χρονη και την άτυχη Αχιλέως σε κάποιο σημείο του δρόμου παρά την αερογέφυρα σωτήρας κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο του οχήματος το οποίο στη συνέχεια παρέκκλινε της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο περιτοίχισμα δεξαμενής».

Ο οδηγός και ο συνοδηγός τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Η δεύτερη 19χρονη επιβάτης, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Στο μικροσκόπιο της Τροχαία Αμμοχώστου βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η νέα τραγωδία, με τους ανακριτές να επικεντρώνονται στην ταχύτητα που φέρεται να είχε αναπτύξει το όχημα. Την ίδια ώρα, διερευνάται κατά πόσον διαδραμάτισαν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την ώρα του δυστυχήματος.

«Διαπιστώθηκε ότι και οι τέσσερις επιβαίνοντες έφεραν ζώνη ασφαλείας στον οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ και ναρκωτικών ουσιών με αρνητικό αποτέλεσμα»

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σωτήρας ο τραγικός χαμός της 19χρονης Κριστίνας.

«Το Δημοτικό Διαμέρισμα Σωτήρας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια τους οικείους της νεαρής Χριστίνας και παράκληση και έκκληση όλοι μας να προσέχουμε ειδικά την περίοδο των αποκριών για να μην χάνονται άδικα ζωές»

Η κηδεία της άτυχης 19χρονης θα τελεστεί αύριο Πέμπτη στη Σωτήρα.

