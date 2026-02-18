Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αγίας Θέκλας στη Σωτήρα, με θύμα την 19χρονη Κριστίνα Αχιλλέως, από τη Σωτήρα.

Γύρω στη 01.30, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος, με συνοδηγό 20χρονο και επιβάτες στα πίσω καθίσματα δύο 19χρονες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέκκλινε της πορείας του σε κάποιο σημείο του δρόμου και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο περιτοίχισμα δεξαμενής, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Η Αχιλλέως τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για περαιτέρω εξετάσεις.

Η δεύτερη 19χρονη επιβάτης, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις και οι τέσσερεις νεαροί φορούσαν ζώνες ασφαλείας.

Στον οδηγό έγινε αλκοτέστ και νάρκοτεστ με μηδενική ένδειξη.

Η Τροχαία Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

