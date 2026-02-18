Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη τριών προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, απειλή, επίθεση και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, διενεργήθηκαν 473 έλεγχοι οδηγών και επιβατών οχημάτων. Διενεργήθηκαν παράλληλα 23 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 143 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, από τις οποίες ξεχωρίζουν οι 33 καταγγελίες οδηγών για παράβαση του ορίου ταχύτητας. Προέκυψαν επίσης 3 τροχαίες υποθέσεις. Στο πλαίσιο των έλεγχων, διενεργήθηκαν 60 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 5 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

