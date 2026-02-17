Για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου είναι ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου η πρώτη ακρόαση σε σχέση με την ποινική υπόθεση για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο του τέως προέδρου της ΚΟΠ, Γιώργου Κούμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται αδικήματα που σχετίζονται με δύο νομοθεσίες.

Το πρώτο αδίκημα αφορά τον περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμο και το δεύτερο τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ