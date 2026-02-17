Αθώοι κρίθηκαν από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης και ο πρώην βουλευτής και επιχειρηματίας Χριστάκης Τζιοβάνης στην υπόθεση που συνδέεται με το αποκαλουμενο σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων» και το ρεπορτάζ του Αλ Τζαζίρα.

Η κατά πλειοψηφία απόφαση, έκτασης 180 σελιδων, ανακοινώθηκε την Τρίτη λίγο μετά τις 10.00 το πρωί σε μια κατάμεστη αίθουσα, στην παρουσία πλήθους συγγενών, συνεργατών και φίλων των δυο κατηγορουμένων.

Οι δύο πρώην αξιωματούχοι αντιμετώπιζαν κατηγορίες που αφορούσαν στα αδικήματα συνωμοσίας για καταδολίευση της Δημοκρατίας και επηρεασμό δημόσιου λειτουργού κατά παράβαση του Νόμου, που κυρώνει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς.

Διαβάστε αυτούσια την απόφαση του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας

Διαβάστε επίσης:

Αθωώθηκαν Συλλούρης και Τζιοβάνης για την υπόθεση του Al Jazeera

Πρώτη αντίδραση Συλλούρη: «Ήμουν και παραμένω καθαρός - Δεν έχω πλούτο» (vid)

Γιατί δεν αποτέλεσε μαρτυρία το βίντεο του Al Jazeera: «Αναμενόμενη απόφαση»