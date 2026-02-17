Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου προχώρησε ο Δημήτρης Συλλούρης, κάνοντας λόγο για «μονταρισμένο» και «παράνομο» υλικό και δηλώνοντας πως ο ίδιος θα συνεχίσει να υπηρετεί το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Σε δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση της απόφασης της πλειοψηφίας του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, που τον αθωώνει στην υπόθεση για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης, ανέφερε ότι επέλεξε να τηρήσει «απόλυτη σιωπή» για πέραν των πέντε ετών, επιθυμώντας, όπως είπε, να δικαστεί με τον τρόπο που το δικαϊκό σύστημα έκρινε ορθό.

«Ήμουν καθαρός, παραμένω καθαρός και θα συνεχίσω», δήλωσε, λέγοντας ότι δεν κρατά κακία ούτε προς τους διώκτες του, ούτε προς τους δημιουργούς του «μονταρισμένου», όπως το χαρακτήρισε, βίντεο, ούτε προς όσους «το εκμεταλλεύθηκαν πολιτικά».

Ο κ. Συλλούρης υποστήριξε ότι η διαπλοκή και η διαφθορά δεν αποδεικνύονται μέσω «φτιαγμένων ή μονταρισμένων εικόνων», αλλά μέσω του πλούτου που αποκτάται ως αποτέλεσμα παράνομων πράξεων. «Το εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ο έλεγχος του πλούτου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να συνδέονται με παράνομο όφελος.

Αναφερόμενος στην απόφαση της μειοψηφίας και συγκεκριμένα σε μία από τις κατηγορίες που τον αφορούσαν, ότι δηλαδή υπήρξε τηλεφώνημα από το γραφείο του προς δημόσιο λειτουργό για ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση, έθεσε το ερώτημα: «Ποιος πολιτικός από το 1960 μέχρι σήμερα δεν τηλεφώνησε σε λειτουργό για να μάθει πού βρίσκεται μια υπόθεση στην πολιτική του καριέρα;». Διευκρίνισε δε, ότι δεν ασκήθηκε πίεση εκ μέρους του, αλλά ζητήθηκε απλή ενημέρωση.

Σε σχέση με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, ο κ. Συλλούρης δήλωσε ότι, κατά την άποψή του, αντί η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου με το Μέσο Ενημέρωσης να λογοδοτεί και τους ίδιους να είναι μάρτυρες κατηγορίας, η Πολιτεία επέλεξε διαφορετικό χειρισμό.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά πόσο θεωρεί ότι χρησιμοποιήθηκε για μετατόπιση ευθυνών σε σχέση με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, ο κ. Συλλούρης απέφυγε να απαντήσει, επισημαίνοντας ότι είχε εξαρχής δηλώσει πως δεν θα δεχθεί ερωτήσεις. Άφησε, ωστόσο, ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συζήτησης σε οργανωμένο πλαίσιο, διευκρινίζοντας ότι οποιαδήποτε τοποθέτησή του δεν θα στρέφεται εναντίον προσώπων, αλλά θα αφορά τη λειτουργία των θεσμών.

Ερωτηθείς εάν προτίθεται να επιστρέψει στην πολιτική, απάντησε ότι «δεν έφυγα ποτέ από την πολιτική», χαρακτηρίζοντας τη σιωπή του ως «κραυγαλέα συμμετοχή». Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν θα έχει «καμία απολύτως συμμετοχή» στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.

