Διαφορετική νομική ανάγνωση καταγράφει η απόφαση της μειοψηφίας η οποία διαφώνησε ως προς το σκέλος της τρίτης κατηγορίας στην πολύκροτη υπόθεση που συνδέεται με το αποκαλούμενο σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων» και το ρεπορτάζ του Al Jazeera. Η υπόθεση αφορούσε τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και τον πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη. Η δικαστής συμφώνησε με την αθώωση των κατηγορουμένων στις δύο πρώτες κατηγορίες, ωστόσο διαφώνησε ως προς την τρίτη.

Σε πολυσέλιδη απόφαση, ανέγνωσε εκτενή αποσπάσματα που, όπως ανέφερε, καταδεικνύουν τα σημεία της διαφωνίας της με την πλειοψηφία. «Είναι και η δική μου απόφαση πολυσέλιδη, θα αναγνώσω τα κομμάτια με τα οποία υπάρχει διαφωνία, ώστε να καταστεί αντιληπτό γιατί διαφώνησα» σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αξιολόγηση κρίσιμων μαρτύρων, επισημαίνοντας ότι, μέσα από τη «ζωντανή ατμόσφαιρα της δίκης», είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει και να αντιπαραβάλει κάθε μαρτυρία «με το σύνολο της μαρτυρίας και τη λογική και όχι μόνο με την ατομική κρίση». Όπως υπογράμμισε, το έργο του Δικαστηρίου στην αναζήτηση της αλήθειας είναι «περίπλοκο και λεπτό».

Σε ό,τι αφορά τον μάρτυρα κατηγορίας 5 και τα τεκμήρια 25 έως 34 που εξήχθησαν από υπολογιστή, η δικαστής έκρινε ότι μπορούσε να αποδώσει βαρύτητα στον βαθμό των συνημμένων εγγράφων. Για τον συγκεκριμένο μάρτυρα ανέφερε ότι «ήταν μάρτυρας της αλήθειας και ανεξάρτητος τρίτος», που απαντούσε με ευθύτητα και έδινε επεξηγηματικές απαντήσεις. Με σεβασμό, όπως είπε, διαφώνησε με την πλειοψηφία ότι η μαρτυρία του προκαλούσε προβληματισμό, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία του δεν αμφισβητήθηκε από την υπεράσπιση.

Αντίθετα, σε σχέση με τον μάρτυρα κατηγορίας 13, η δικαστής εντόπισε αντιφάσεις. Υπενθύμισε ότι ο ίδιος είχε παραδεχθεί πως μία από τις παθογένειες του προγράμματος ήταν η απουσία επαρκούς νομοθετικού πλαισίου, ενώ αναφέρθηκε και σε παρεκκλίσεις που ενέκρινε, τις οποίες δικαιολόγησε εκ των υστέρων. Όπως σημείωσε, η επίκληση «ανθρωπιστικών λόγων» για διαφοροποίηση από προηγούμενη απορριπτική απόφαση δεν βρήκε έρεισμα στα ιατρικά πιστοποιητικά που είχαν κατατεθεί, αφού αυτά υπήρχαν εξαρχής.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτησή της για τη μαρτυρία του τότε υπουργού Εσωτερικών. Κατά την κρίση της, «η στόχευσή του ήταν να υπερασπιστεί τις δικές του πράξεις, ώστε να μην αποδοθεί στον ίδιο μεμπτή συμπεριφορά», προσθέτοντας ότι η στόχευση αυτή ήταν εμφανής. Η δικαστής ανέφερε πως δεν πείστηκε ότι η αυστηρότητα που επικαλέστηκε εφαρμόστηκε και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, κάνοντας λόγο για διαφορετικές εκδοχές και εκ των υστέρων δικαιολογίες. Ως εκ τούτου, απέρριψε τη μαρτυρία του ως μη ικανή να στηρίξει ασφαλή ευρήματα.

Σε ό,τι αφορά την αφαίρεση του Πιττάτζη από το κατηγορητήριο, η δικαστής σημείωσε ότι πρόκειται για δικαίωμα του Γενικού Εισαγγελέα, το οποίο δεν υπόκειται σε έλεγχο και δεν απαιτεί αιτιολόγηση. Τόνισε δε ότι η υπεράσπιση, αν και χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο ως κεντρικό πρόσωπο, δεν επιδίωξε να τον καλέσει ως δικό της μάρτυρα, ενώ είχε προηγουμένως φέρει ένσταση όταν επιχειρήθηκε να κληθεί από την Κατηγορούσα Αρχή. Κατά την άποψή της, η μη προσκόμιση της μαρτυρίας του δεν δημιούργησε κενό ούτε επηρέασε αρνητικά τα δικαιώματα της υπεράσπισης.

Η δικαστής συμφώνησε με την αθώωση των κατηγορουμένων στις δύο πρώτες κατηγορίες, ωστόσο διαφώνησε ως προς την τρίτη. Κατά την κρίση της, «δεν άρμοζε να ζητούν επανεξέταση, εκ μέρους ή για λογαριασμό ενός συγκεκριμένου επενδυτή που είχε απορριφθεί». Υπογράμμισε ότι τέτοιες ενέργειες «δεν μπορούν να έγιναν αθώα» και απέρριψε τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρχε τίποτε μεμπτό, επισημαίνοντας πως, χωρίς θεσμικό ρόλο, ζητήθηκε επανεξέταση αίτησης μετά από απόρριψη.

