Επιδόθηκε το Σάββατο στον τέως πρόεδρο της ΚΟΠ, Γιώργο Κούμα το κατηγορητήριο που σχηματίστηκε εναντίον του, όσον αφορά ποινική υπόθεση για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ακρόαση ενώπιον του δικαστηρίου ορίστηκε για τις 20 Φεβρουαρίου.

Όπως μετέδωσε το ΡΙΚ, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται κατηγορίες, που αφορούν τις νομοθεσίες περί της καταπολέμησης της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων και την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης από παράνομες δραστηριότητες.

Πηγή: ΡΙΚ