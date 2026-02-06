Ποινική δίωξη κατά του Γιώργου Κούμα, καταχώρισε χθες η Νομική Υπηρεσία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Η κατηγορία αφορά ασυμβίβαστο δηλαδή σύγκρουση επαγγελματικών συμφερόντων του τέως προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Ο Γιώργος Κούμας βρίσκεται στο εξωτερικό και σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Κρις Τριανταφυλίδη, επιστρέφει σε μία εβδομάδα.

«Όταν έρθει από το εξωτερικό που βρίσκεται τώρα, θα του επιδοθεί το κατηγορητήριο, θα έχει πάνω του κατηγορητήριο ημερομηνία που πρέπει να εμφανιστεί στο δικαστήριο, θα εμφανιστεί και από εκεί και πέρα ξεκινά η κανονική διαδικασία», ανέφερε στο ΣΙΓΜΑ ο Κρις Τριανταφυλίδης.

Η δημοσιοποίηση της απόφασης της Εισαγγελίας έφερε νέα αντιπαράθεση του εκ των δικηγόρων του κ. Κούμα, Κρις Τριανταφυλλίδη με την ποινική ανακρίτρια για πιθανά ποινικά αδικήματα αξιωματούχων της ΚΟΠ, Αλεξάνδρα Λυκούργου, για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο δικηγόρος του Γιώργου Κούμα, Κρις Τριανταφυλλίδης ανέφερε πως η κ. Λυκούργου δεν έχει δικαίωμα να δικάζει και να αναφέρεται σε μαρτυρίες και συμπεράσματα, λέγοντας επίσης ότι την ευχαριστεί καθώς κάνει την υπεράσπιση πιο εύκολη για νομικούς λόγους.

Η Αλεξάνδρα Λυκούργου απάντησε μέσω γραπτής της δήλωσης στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Σε όσους διατείνονται ότι οι δημόσιες δηλώσεις μου […] προσφέρουν, σε πιθανούς κατηγορουμένους, τις υπερασπίσεις της παραβίασης του τεκμηρίου της αθωότητας και της παραβίασης του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, επισημαίνω ότι τα Κυπριακά δικαστήρια καταλήγουν στο ακριβώς αντίθετο», ανέφερε η Ποινική ανακρίτρια.

«Εάν αυτή είναι η άποψή της, από δικής μας πλευρά με μεγάλη μας χαρά να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις διότι κάνει το έργο της υπεράσπιστης ακόμη πιο εύκολο», τόνισε ο κ. Τριανταφυλλίδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είχε δώσει οδηγίες για ποινική διερεύνηση και είχε διορίσει ως ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια την πρώην ανώτερη επαρχιακή Δικαστή Αλεξάνδρα Λυκούργου, η οποία διεξήγαγε έρευνα με ομάδα τεσσάρων ανακριτών του ΤΑΕ και το πόρισμα παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία αρχές Σεπτεμβρίου.