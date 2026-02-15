Το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε και συνελήφθη ο πατέρας των δύο αδελφών που κατηγορούνται για την απόπειρα φόνου η οποία διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 20 Δεκεμβρίου 2025, σε καφετέρια στην οδό Ανεξαρτησίας, στη Λεμεσό, με θύμα 36χρονο.

Εναντίον του πατέρα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συνέργεια μετά τη διάπραξη του εγκλήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το θύμα δέχθηκε αρχικά επίθεση με συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια τραυματίστηκε με μαχαίρι. Ο 36χρονος νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο ανέκτησε τις αισθήσεις του μετά από λίγες ημέρες και έδωσε κατάθεση στις αστυνομικές αρχές.

Μετά το περιστατικό της απόπειρας φόνου, άγνωστα πρόσωπα προκάλεσαν βανδαλισμούς στο κουρείο 30χρονου υπόπτου, το οποίο βρίσκεται επίσης στην οδό Ανεξαρτησίας.

