Στο κουρείο που διατηρεί ο 30χρονος καταζητούμενος για την απόπειρα φόνου 36χρονου, που διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στη Λεμεσό, προκάλεσαν ζημιές άγνωστοι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 1.40 τα ξημερώματα της Δευτέρας, λήφθηκε πληροφορία για ζημιές σε γυάλινη προθήκη καταστήματος, στην οδό Ανεξαρτησίας, και στη σκηνή μετέβησαν αστυνομικοί για εξετάσεις.

Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για το κουρείο που διατηρεί ο 30χρονος καταζητούμενος για την προχθεσινή απόπειρα φόνου και το οποίο υπέστη ζημιές στη γυάλινη προθήκη, από πέτρες που έριξαν άγνωστα πρόσωπα, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στο εσωτερικό του.

Οι έρευνες συνεχίζονται σήμερα το πρωί, ενώ δεν αποκλείεται το περιστατικό να σχετίζεται με την απόπειρα φόνου σε βάρος του 36χρονου, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από μαχαιριές που δέχθηκε, ενώ καθόταν σε καφετέρια της περιοχής.

Διαβάστε επίσης: Αυτόν καταζητεί η Αστυνομία για την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό