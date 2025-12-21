Καταζητείται ο MOHAMAD TLEIS, 30 ετών, από τον Λίβανο, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε χθες στη Λεμεσό.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στον αριθμό 25-805057 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Σημ.: Φωτογραφία καταζητούμενου προσώπου μπορεί να δημοσιευθεί αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό, για τον οποίο δίνεται στη δημοσιότητα. Η μετέπειτα δημοσίευσή της, δυνατό να αντιβαίνει σε πρόνοιες της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας περί σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων.