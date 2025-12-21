Ένταλμα σύλληψης εναντίον ενός προσώπου εξέδωσε η Αστυνομία, που θεωρείται ύποπτο σε σχέση με την απόπειρα φόνου εις βάρος 36χρονου που διαπράχθηκε στη Λεμεσό.

Σε δηλώσεις του ο Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων Λεμεσού Λευτέρης Κυριάκου ανέφερε ότι εναντίον του υπόπτου έχουν προκύψει στοιχεία που τον συνδέουν με την υπόθεση.

Όπως ανέφερε ο κ. Κυριάκου, οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται εντατικά, τόσο για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου όσο και για τον εντοπισμό και των άλλων προσώπων που ενέχονται στην υπόθεση.

Όπως είπε το θύμα δέθηκε επίθεση το απόγευμα του Σαββάτου ενώ βρισκόταν έξω από καφετέρια στην οδό Ανεξαρτησίας.

«Αρχικά του επιτέθηκαν χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ένας εκ των τριών ανέσυρε μαχαίρι και τραυμάτισε τον 37χρονο στο θώρακα. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, διασωληνώθηκε και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται σοβαρή» ανέφερε ο κ. Κυριάκου.

Διαβάστε επίσης: Αυτόν καταζητεί η Αστυνομία για την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό

Πηγή: ΚΥΠΕ