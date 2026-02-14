Συγκλονίζουν οι συνθήκες του θανατηφόρου που σημειώθηκε χθες βράδυ στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας με κατεύθυνση ανατολικά, κοντά στην πρώτη έξοδο προς Ξυλοφάγου.

O 58χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ενώ άλλαζε λάστιχο στο αυτοκίνητό του.

Η νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα επίσημα αίτια θανάτου θα πραγματοποιηθεί αργότερα το απόγευμα του Σαββάτου.

Όσον αφορά τον οδηγό του οχήματος που ενεπλάκη στο δυστύχημα, υποβλήθηκε σε έλεγχο για χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά.

Παρόλα αυτά, ο οδηγός παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου εντός της ημέρας. Οι έρευνες της αστυνομίας παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

