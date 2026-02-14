Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων το όνομα του άτυχου άνδρα που παρασύρθηκε το βράδυ της Παρασκευής από διερχόμενο όχημα την ώρα που προσπαθούσε να αλλάξει ελαστικό στο αυτοκίνητό του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο 58χρονος Μανώλης Κωνσταντίνου από τη Δερύνεια είναι το πρόσωπο που έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον αυτοκινητόδρομο.

Η νεκροψία επί της σορού αναμένεται να διενεργηθεί αργότερα σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να διαπιστωθεί η επίσημη αιτία θανάτου.

Όπως αναφέρεται, ο οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο δυστύχημα υποβλήθηκε σε ελέγχους για αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες, με αρνητικά αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου εντός της ημέρας.

Η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης: Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο – Παρασύρθηκε από όχημα ενώ άλλαζε λάστιχο