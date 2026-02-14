Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα την ώρα που προσπαθούσε να αλλάξει ελαστικό στο αυτοκίνητό του, έχοντας σταθμεύσει στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης στον αυτοκινητόδρομο, κοντά στην πρώτη έξοδο προς Ξυλοφάγου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 21:45 ενώ ο αυτοκινητόδρομος παρέμεινε προσωρινά κλειστός, με την τροχαία να διοχετεύει την κίνηση μέσω εκτροπών, μέχρι την επαναλειτουργία του στις 01:15 τα ξημερώματα.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος που ενεπλάκη στο δυστύχημα έχει συλληφθεί, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι–Υπέκυψε η 26χρονη

Πηγή: ΚΥΠΕ