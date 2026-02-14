Υπέκυψε χθες βράδυ στα τραύματά της η Lakpadoma Sherpa, 26 ετών από το Νεπάλ, η οποία νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, μετά από οδική σύγκρουση στην επαρχία Λεμεσού.

Η σύγκρουση συνέβη γύρω στις 8π.μ. της 10ης Φεβρουαρίου, 2026 όταν 52χρονη, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητο της στην οδό Νίκου Παττίχη στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με ηλεκτρικό σκούτερ, στο οποίο επέβαινε 26χρονη.

Η 26χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε Νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

