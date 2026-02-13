Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΟΚΥπΥ σε σχέση με τις καταγγελίες που διατυπώνουν γονείς παιδιών που νοσηλεύονται το παιδογκολογικό στο Μακάρειο Νοσοκομείο, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο. Το θέμα ανέδειξε το Σίγμα με ρεπορτάζ στις Τομές στα Γεγονότα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «λόγω των εργασιών που εκτελούνται στον όροφο πάνω από το Παιδοογκολογικό Τμήμα και συγκεκριμένα στον χώρο του Παιδοχειρουργικού Θαλάμου, οι αντιδράσεις των παιδιών ασθενών και των γονέων τους είναι δικαιολογημένες.

Κατά τη διάρκεια των κατεδαφίσεων, παρατηρήθηκαν μικρές διαρροές νερού στο Παιδοογκολογικό Τμήμα, λόγω του ότι οι υφιστάμενοι διακόπτες, εξαιτίας της παλαιότητάς τους, δεν ήταν εφικτό να διακόψουν πλήρως την παροχή νερού.

Ως προληπτικό μέτρο, καθ’ όλη τη διάρκεια των κατεδαφίσεων παρευρισκόταν συνεχώς υδραυλικός, ώστε σε περίπτωση ανάλογου περιστατικού να λαμβάνονται άμεσα διορθωτικά μέτρα.

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε αυξημένος θόρυβος κατά την εκτέλεση εργασιών διάνοιξης αυλακιών στο δάπεδο του Παιδοχειρουργικού Τμήματος για τη διέλευση σωληνώσεων αποχέτευσης, εργασίες οι οποίες ήταν αναπόφευκτες και η Διεύθυνση του Παιδοογκολογικού Τμήματος είχε εκ των προτέρων ενημερωθεί σχετικά.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ανάδοχου σύμβασης, μέχρι τις 13/12/2026 θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ανοίγματα διέλευσης αποχετεύσεων, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του θορύβου.

Πέραν των πιο πάνω, τα μέτρα που λήφθηκαν και οι οδηγίες που δόθηκαν είναι οι ακόλουθες:

1. Όλες οι βαριές εργασίες θα εκτελούνται μετά τις 8:00 π.μ. και θα διακόπτονται μεταξύ των ωρών 13:00 – 14:00μμ.

2. Κατά τα Σαββατοκύριακα δεν θα εκτελούνται βαριές εργασίες που δύνανται να προκαλέσουν όχληση.

3. Κατόπιν αναφοράς σχετικά με την ποιότητα του νερού, λήφθηκαν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι το δίκτυο υδροδότησης του Νοσηλευτηρίου δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα ως προς την ποιότητα του νερού. Παρ’ όλα αυτά, προχωρήσαμε προληπτικά στην τοποθέτηση κεντρικών φίλτρων νερού στην κεντρική παροχή υδροδότησης του Νοσηλευτηρίου.

Πέραν των μηνιαίων συναντήσεων εργοταξίου, έχει καθοριστεί επιπλέον εβδομαδιαία επιτόπια συνάντηση με τη συμμετοχή όλης της ομάδας έργου, καθώς και καθημερινή επίβλεψη από μηχανικό του Οργανισμού, επιπρόσθετα του μηχανικού του εργολάβου που ήδη επιβλέπει το εργοτάξιο».

