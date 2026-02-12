Στο βίντεο καταγράφεται ο αφόρητος θόρυβος που ακούν καθημερινά τα παιδιά που νοσηλεύονται στο παιδογκολογικό στο Μακάρειο Νοσοκομείο, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο.

Σε δηλώσεις τους μητέρες καταγγέλλουν το θόρυβο από τα τρυπάνια που φθάνει καθημερινά στα αυτιά τους.

«Σπάζουν τοίχους με τα τρυπάνια ένας συνεχές θόρυβος καθημερινά και Κυριακή, για τα παιδιά που είναι συνέχεια εδώ είναι απάνθρωπο».

«Παράδειγμα προχθές η κόρη μου έκανε χειρουργίο και όλο το βράδυ είχε πονοκέφαλο την πήρε ο ύπνος στις 5 το πρωί 7και 15 ξεκίνησε το τρυπάνι».

«Εμένα σήμερα ο γιος μου από το χειρουργίο εμπήκαμε στο δωμάτιο και από πάνω ξεκίνησε το τρυπάνι ασταμάτητα. Δηλαδή κανένας σεβασμός για τους ασθενείς και τους γονείς».



«Η κόρη μου είναι επτάμιση ετών είμαστε εδώ ένα μήνα και την Κυριακή με διαβεβαίωσαν ότι θα είναι η τελευταία μέρα. Ήταν μιαμιση ώρα το μεσημέρι η κόρη μου ήθελε να κοιμηθεί. Εγώ πήγα πάνω μάλωσα με τους εργάτες. Τι άλλο να κάνουμε σαν μαμμάδες».

Και αυτή είναι η κατάσταση που αντικρίζουν γονείς και νοσηλευτές, μέσα στην κουζίνα του παιδογκολογικού, πάνες και λεκάνες για να μαζεύουν τα νερά από το πάτωμα και από τους πάγκους.

«Πριν τρεις μέρες με τα τρυπάνια έσπασαν οι σωλήνες στη κουζίνα που ετοιμάζουν τα γεύματα των παιδιών ετρέχαν τα νερά εκεί που ήταν τα ψωμιά των παιδιών».

«Πριν τρεις βδομάδες έσπασαν με το τρυπάνι οι σωλήνες μέσα στον χώρο που είναι οι νοσηλευτές και οι γιατροί βράχηκαν οι φακέλοι των παιδιών μας οι υπολογιστές που έχουν κρίσιμες πληροφορίες για την υγεία των παιδιών μας».

«Παρά τις διαβεβαιώσεις»

Παρά τις αποφάσεις και διαβεβαιώσεις παρατηρούνται επανειλημμένα τα ακόλουθα:

1. Συνεχής ηχορύπανση.

2. Πτώση χώματος και σκόνης από ψευδοροφές.

3. Διαρροή νερού από την οροφή σε κλίνες, στην κουζίνα και σε άλλους χώρους της Κλινικής.

4.Διακοπή και επαναφορά υδροδότησης από βλάβες, με αποτέλεσμα τη ροή βρώμικου νερού.

Και για του λόγου το αληθές σε αυτή τη φωτογραφία αποτυπώνεται το μπάνιο σε δωματιο, το οποίο από τις εργασίες στον δεύτερο όροφο είχε γεμίσει λάσπες από σκόνες και νερά που έτρεχαν από την οροφή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τύπου του ΟΚΥΠΥ, Χαράλαμπο Χαριλάου παρόλο που λήφθηκαν αρκετά μέτρα για τη μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών εντούτοις κατά τη διάρκεια των κατεδαφίσεων παρουσιάστηκαν προβλήματα.

Συγκεκριμένα είπε «Όπως παραδείγματος χάριν μικρές διαρροές νερού. Παρατηρήθηκε αυξημένος θόρυβος κατά την εκτέλεση των εργασιών διάνοιξης των αυλακιών στο δάπεδο. H διεύθυνση του παιδογκολογικού είχε εκ των προτέρων ενημερωθεί σχετικά με τις εργασίες αυτές».

Συνέχισε λέγοντας ότι «Θεωρούμε ότι οι αντιδράσεις των παιδιών και των γονέων τους είναι δικαιολογημένες, κατόπιν αναφοράς σχετικά με την ποιότητα του νερού λήφθηκαν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι το δίκτυο υδροδότησης Δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα»

Επισήμανε ότι «Δόθηκαν στον εργολάβο οδηγίες που αφορούν ότι όλες οι βαριές εργασίες θα εκτελούνται μετά τις οχτώ το πρωί και θα διακόπτονται μεταξύ των ωρων μία με δύο το μεσημέρι κατά τα σαββατοκύριακα δεν θα εκτελούνται οι βαριές εργασίες που δύνανται να προκαλέσουν ενόχληση».

Και δεν είναι μόνο οι θόρυβοι που ακούγονται από τον δεύτερο όροφο αλλα και τα έργα που γίνονται έξω από το νοσοκομείο που χτίζονται οι πρώτες βοήθειες.

Την ίδια ώρα ωστόσο οι γονείς δηλώνουν απεγνωσμένοι.

Και αν αυτά σας φαίνονται τραγικά δείτε και αυτή τη φωτογραφία η οποία τραβήχτηκε στις 23 Ιανουαρίου και αποτυπώνει το πως οι εργάτες τοποθέτησαν τις παλιές τουαλέτες έξω από το νοσοκομείο, μπροστά από το πάρκινγκ του Μακάρειου.

Ο Ευθύμιος Δίπλαρος σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις ενέργειες που θα προβεί ο ίδιος για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Θα επικοινωνήσω άμεσα τόσο με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου όσο και με τον εκτελεστικό διευθυντή θα θέσω ενώπιον τους τις συγκεκριμένες καταγγελίες και αν δεν ληφθούν εκείνα τα απαραίτητα μέτρα το όλο θέμα θα απασχόλησει τις εργασίες της κοινοβουλευτικής επιτροπής υγείας» είπε σχετικά.



«Επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες»

Είχαν προηγηθεί σχετικές επισημάνσεις και προειδοποιήσεις προς το Υπουργείο Υγείας και τα αρμόδια τμήματα για την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων από τις εργασίες.

Τότε είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΟΚΥΠΥ οι βαριές εργασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου.







