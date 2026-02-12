Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας ανησυχεί για τις εργασίες ανακαίνισης στο Μακάρειο Νοσοκομείο, που απειλούν την ασφάλεια νοσηλευόμενων παιδιών. Όπως αναφέρει σε ανάρτηση στο Facebook, ο Σύνδεσμος αναγνωρίζει την ανάγκη εργασιών, όμως ζητά νέο, σύγχρονο νοσοκομείο.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Συνδέσμου:

Έντονη ανησυχία για τα έργα αναβάθμισης στο Μακάρειο Νοσοκομείο και τις επιπτώσεις στην Παιδοογκολογική Κλινική

Ο Σύνδεσμος Γονέων της Παιδοογκολογικής Κλινικής εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο των εργασιών αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Μακάρειο Νοσοκομείο και τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία της Παιδοογκολογικής Κλινικής.

Κατανοούμε την αναγκαιότητα της ανακαίνισης του υφιστάμενου κτιρίου, παρ’όλο που εξαρχής εκφράσαμε έντονα τις ενστάσεις μας τόσο ως Σύνδεσμοι και Ιδρύματα που στηρίζουν διαχρονικά την Παιδοογκολογική Κλινική όσο και ως ΟΣΑΚ δεδομένου ότι το όραμα και ο σταθερός μας στόχος παραμένει η ανέγερση ενός νέου, σύγχρονου και εξειδικευμένου Νοσοκομείου Μητέρας και Παιδιού.

Αντιλαμβανόμαστε ότι αναγκαιούν τα έργα αναβάθμισης του Μακάρειου Νοσοκομείου, συμμεριζόμαστε και στηρίζουμε τις οικογένειες που διαμαρτύρονται και αντιδρούν για τη μη εφαρμογή προληπτικών μέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια των εργασιών, κυρίως στο δεύτερο όροφο του Μακαρείου Νοσοκομείου, ο οποίος επηρεάζει άμεσα την Παιδοογκολογική Κλινική και δυσχεραίνει σημαντικά τη διαβίωση των νοσηλευόμενων παιδιών και των γονιών τους καθώς και τις εργασιακές συνθήκες του προσωπικού.

Συγκεκριμένα, και παρά τις αποφάσεις και διαβεβαιώσεις για αυστηρή τήρηση πρωτοκόλλων προστασίας, παρατηρούνται επανειλημμένα τα ακόλουθα, τα οποία συνιστούν παραβίαση βασικών μέτρων ασφάλειας και υγείας:

1. Συνεχής ηχορύπανση, η οποία επηρεάζει σοβαρά την ψυχική υγεία, την ηρεμία και την ανάρρωση των νοσηλευόμενων παιδιών, καθώς και την ψυχολογική κατάσταση των γονιών τους.

2. Πτώση χώματος και σκόνης από ψευδοροφές, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους σε ένα περιβάλλον όπου φιλοξενούνται ανοσοκατεσταλμένα παιδιά.

3. Διαρροή νερού από την οροφή σε κλίνες, στην κουζίνα και σε άλλους χώρους της Κλινικής.

4. Διακοπή και επαναφορά υδροδότησης από βλάβες, με αποτέλεσμα τη ροή βρώμικου νερού λόγω διατάραξης ιζημάτων (χώμα, σκουριά) στους σωλήνες.

Ως Σύνδεσμος Γονέων επισημαίνουμε ότι η ασφάλεια και η προστασία των παιδιών μας δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα.

Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες της αγωνίας των γονιών των οποίων τα παιδιά δίνουν τη δική τους μάχη, παιδιά που έχουν ανάγκη από ηρεμία, καθαρό και ασφαλές περιβάλλον, σταθερότητα και φροντίδα.

Σε αυτή τη συνθήκη δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι.

Συνεπώς ζητούμε επιτακτικά:

• Την άμεση και ουσιαστική επαναξιολόγηση όλων των μέτρων προστασίας.

• Την επικαιροποίηση του σχεδίου διαχείρισης κινδύνου και την ενημέρωση της αρμόδιας Επιτροπής.

• Τον καθημερινό και αυστηρό προγραμματισμό, έλεγχο και επιτήρηση των εργασιών.

Τα παιδιά και οι οικογένειες της Παιδογκολογικής Κλινικής δοκιμάζονται καθημερινά με αξιοπρέπεια και δύναμη.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τους γονείς, αλλά και την αποφασιστικότητά μας να τους προστατεύσουμε με κάθε θεσμικό και υπεύθυνο τρόπο.

