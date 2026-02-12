Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε ενδιάμεση αίτηση του Φαίδωνα Φαίδωνος για ακύρωση της απόφασης σύμφωνα με την οποία τέθηκε σε αργία από τη θέση Δημάρχου Πάφου.

Σε απόφασή του, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου, στην υπόθεση Φαίδωνα Φαίδωνος (αιτητής) κατά του Υπουργού Εσωτερικών (καθ'ου η αίτηση) ο δικαστής αναφέρει ότι ο αιτητής καταχώρησε προσφυγή με την οποία αιτείται την ακύρωση της απόφασης του καθ' ου η αίτηση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5.2.2026 σύμφωνα με την οποία τέθηκε σε αργία από τη θέση Δημάρχου από την ημερομηνία της δημοσίευσης.

Με την προσφυγή του καταχώρησε και την υπό κρίση μονομερή αίτηση με την οποία αιτείτο πρώτον εκδοση Διατάγματος με το οποίο να αναστέλλεται η εκτέλεση ή/και η εφαρμογή της προσβαλλόμενης απόφασης ή πράξης του Καθ' ου η Αίτηση ημ. 5.2.26, με την οποία γνωστοποιήθηκε η θέση σε αργία του Αιτητή επ' αόριστόν, μέχρι πλήρους εκδίκασης και αποπεράτωσης της πιο πάνω Προσφυγής ή και μέχρι νεότερης Διαταγής του Δικαστηρίου και δεύτερον, οποιαδήποτε άλλη διαταγή ή θεραπεία το Δικαστήριο ήθελε θεωρήσει ορθή ή και δίκαιη υπό τις περιστάσεις.

Στην ένορκη δήλωση που συνόδευε την αίτηση, ο αιτητής εισηγείται ότι ικανοποιούνται και οι δύο προϋποθέσεις έκδοσης προσωρινού διατάγματος δηλαδή, η έκδηλη παρανομία και η ανεπανόρθωτη βλάβη.

ΟΌπως αναφέρεται στην απόφαση, τα γεγονότα όπως προκύπτουν από την ένορκη δήλωση και στην έκταση που ενδιαφέρουν για σκοπούς της υπό κρίση αίτησης είναι τα εξής: ο αιτητής υπηρετούσε ως Δήμαρχος Πάφου. Ο καθ' ου η αίτηση με επιστολή του προς την Αστυνομία άγνωστης ημερομηνίας ζήτησε να ενημερωθεί κατά πόσο διερευνάται οτιδήποτε σε σχέση με τον αιτητή. Η Αστυνομία απάντησε ότι εναντίον του αιτητή διερευνάται καταγγελία για βιασμό στη βάση του Άρθρου 144 του Ποινικού Κώδικα. Στις 4.2.2026 ο καθ' ου η αίτηση ανακοίνωσε πως στη βάση της ενημέρωσης από την Αστυνομία θα προχωρήσει να θέσει τον αιτητή σε αργία από την επόμενη μέρα. Στις 5.2.2026 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας η απόφαση.

«Η έρευνα που διεξάγει η Αστυνομία σε σχέση με τον αιτητή αφορά εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα και θα αντιστρατευόταν το δημόσιο συμφέρον εάν επιτρεπόταν στον αιτητή η εξακολούθηση της άσκησης των δημόσιων καθηκόντων του ενόσω εκκρεμεί η διερεύνηση. Για τους πιο πάνω λόγους, καταλήγω ότι η ενδιάμεση αίτηση απορρίπτεται», ανέφερε ο Δικαστής.

Σύμφωνα με τον Νόμο, σημειώνει, όταν διερευνάται τέτοιας φύσης κακούργημα κατά δημάρχου το πρόσωπο αυτό τελεί αυτοδίκαια σε αργία από τη μέρα της δημοσίευσης της γνωστοποίησης του Υπουργού.

Εφόσον οι διωκτικές αρχές, δηλαδή η Αστυνομία, ερευνούν κακούργημα που σε περίπτωση καταδίκης επιφέρει ποινή φυλάκισης τριών ετών και άνω τότε αυτόματα από τη μέρα δημοσίευσης της γνωστοποίησης του καθ' ου η αίτηση ο αιτητής τελεί σε αργία. Η γνωστοποίηση δημοσιεύτηκε στις 5.2.2026 άρα από εκείνη τη μέρα και μετέπειτα αυτόματα ο αιτητής τελεί σε αργία, σημειώνει.

Πηγή: ΚΥΠΕ