Εκτός κινδύνου νοσηλεύτηκαν και έλαβαν εξιτήριο η μητέρα και το παιδί που μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό το βράδυ της 10ης Φεβρουαρίου, μετά από περιστατικό που διερευνάται ως ιδιαίτερα σοβαρό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι λίγο μετά τις 11 το βράδυ μεταφέρθηκε αρχικά η μητέρα στο ιδιωτικό νοσηλευτήριο και λίγα λεπτά αργότερα διακομίστηκε και το παιδί.

Όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν, έγινε υπερβολική χρήση χαπιών. Το νοσηλευτήριο ενημέρωσε την Αστυνομία, μέλη της οποίας μετέβησαν στην οικία της οικογένειας, όπου παραλήφθηκαν τεκμήρια στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, η μητέρα συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για το αδίκημα της απόπειρας φόνου. Ωστόσο, κρίθηκε ότι χρήζει περαιτέρω νοσηλείας σε άλλο ίδρυμα, όπου και μεταφέρθηκε, τελώντας υπό κράτηση για σκοπούς νοσηλείας.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.