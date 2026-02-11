Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται μητέρα στη Λεμεσό, η οποία φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά χάπια στο επτάχρονο παιδί της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο πατέρας εντόπισε τη σύζυγο και το παιδί τους αναίσθητους στο σπίτι. Αρχικά εκτίμησε ότι κοιμούνταν, ωστόσο όταν διαπίστωσε πως δεν αντιδρούσαν, ειδοποίησε αμέσως ασθενοφόρο.

Μητέρα και παιδί διακομίστηκαν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί, έπειτα από εξετάσεις, εντόπισαν στον οργανισμό τους ίχνη ηρεμιστικών ουσιών. Και στους δύο χορηγήθηκε η ενδεδειγμένη ιατρική αγωγή.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσηλευτήριο και προχώρησε στη λήψη καταθέσεων.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η μητέρα συνελήφθη, καθώς διερευνάται το ενδεχόμενο να χορήγησε η ίδια τα χάπια στο παιδί. Παράλληλα, εξετάστηκε από κυβερνητικό ιατρό, ο οποίος εξέδωσε διάταγμα για τη νοσηλεία της.

Την υπόθεση χειρίζεται το ΤΑΕ Λεμεσού.

