Κλειστές είναι προσωρινά και οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού, με κατεύθυνση προς Λεμεσό, παρά τον Άγιο Τύχωνα, λόγω οδικής σύγκρουσης που σημειώθηκε γύρω στις 9:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μετά από σύγκρουση, δυο οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί στον αυτοκινητόδρομο και γίνονται προσπάθειες για μετακίνηση τους εκτός του δρόμου, ενώ στο σημείο βρίσκονται μέλη της για παροχή βοήθειας, ρύθμισης της κυκλοφορίας και εξετάσεις.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν τα οχήματά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας που βρίσκονται στην περιοχή.

Αναφέρεται, τέλος, ότι στη σκηνή κλήθηκε πλήρωμα ασθενοφόρου για μεταφορά σε νοσοκομείο, ενός προσώπου που επέβαινε στο ένα από τα οχήματα, για σκοπούς ιατρικών εξετάσεων.

