Εκτός κινδύνου μητέρα και επτάχρονη κόρη που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στην οικία τους. Οι δύο τους διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσηλευτήριο της πόλης, όπου οι ιατροί διαπίστωσαν ότι είχαν προηγουμένως καταναλώσει ηρεμιστικά χάπια.

Χάρη στην άμεση παρέμβαση των γιατρών, μητέρα και παιδί επανήλθαν, ενώ η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται εκτός κινδύνου. Ωστόσο, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι τα χάπια φέρεται να χορηγήθηκαν στο ανήλικο παιδί από τη μητέρα του.

Κατόπιν των εξελίξεων και μετά την εξασφάλιση σχετικού δικαστικού εντάλματος, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της μητέρας. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδόθηκε διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας της και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας για περαιτέρω αξιολόγηση και παρακολούθηση.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

