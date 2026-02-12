Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 26χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στη Λευκωσία το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 14.20 χθες, στη λεωφόρο Αγλαντζιάς, στην Αγλαντζιά, όπου η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 26χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα του δρόμου και ανατράπηκε.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 26χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο 26χρονος υπέστη πολλαπλά τραύματα και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη.

Το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις, καταλήγει η ανακοίνωση.

