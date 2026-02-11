Ο τραυματισμός 33χρονου μοτοσικλετιστή είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Πάφο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 9:30 το βράδυ της Τρίτης σημειώθηκε οδική σύγκρουση στην οδό Ανεξαρτησίας, στην Πάφο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 41χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε 33χρονος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Εκεί διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα σπονδύλου και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται εκτός κινδύνου.

