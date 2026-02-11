Εικοσάχρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε χθες βράδυ στη Γεροσκήπου, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και αυτή προσέκρουσε σε δέντρο και ακινητοποιήθηκε σε χωράφι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ την Τρίτη, στην οδό Ρηγαίνης, στη Γεροσκήπου.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Οι ιατρικές εξετάσεις κατέδειξαν ότι φέρει κάταγμα αυχενικού σπονδύλου και κάκωση κεφαλής.

Κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου.

Διαβάστε επίσης: Πάφος: Στο νοσοκομείο 33χρονος μοτοσικλετιστής – Συγκρούστηκε με όχημα