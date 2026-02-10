Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε γυναίκα που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύγκρουση σημειώθηκε στα φώτα τροχαίας επί της λεωφόρου Νίκου Παττίχη, όταν γυναίκα που κινείτο με πατίνι κάτω από συνθήκες που διερευνώνται παρασύρθηκε από όχημα.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο για μεταφορά της στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Στο σημείο βρίσκονται και μέλη της Τροχαίας για διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

